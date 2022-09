Cs exige a Sánchez en Alsasua que prohíba la "infamia" del Ospa Eguna

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prohíba la "infamia" del Ospa Eguna convocado para este sábado en Alsasua y ha señalado que "el problema es que Sánchez depende de quien celebrará este acto asqueroso".

Así lo ha hecho en un acto llevado a cabo frente al cuartel de la Guardia Civil en Alsasua al que han acudido unas cuarenta personas, entre ellas, cargos del partido naranja como Edmundo Bal, Juan Carlos Girauta o Carlos Pérez-Nievas, así como Fernando Savater y el presidente de Vox en Navarra, Emilio Jiménez.

Detrás de una pancarta que agradecía la labor de la Guardia Civil tanto en castellano como en euskera, los asistentes han denunciado la celebración del Ospa Eguna. En el acto Arrimadas ha entregado un ramo de flores a un agente.

Durante los últimos días, la Asociación de la Guardia Civil Jucil, Vox y la Fundación Villacisneros han pedido la prohibición de este acto que consideran que "incita al odio". Al respecto desde la Delegación del Gobierno en Navarra, tras considerar que es un acto que "no debería producirse", han sostenido que no se puede prohibir "con los datos de los que se dispone actualmente y los antecedentes previos", tal y como apuntan los informes de la Abogacía del Estado, la Fiscalía o la Guardia Civil.

A pesar de los informes, Arrimadas ha declarado que "hay muchísimas herramientas para prohibir la asquerosa ceremonia que se va a celebrar mañana. Es indigno que el presidente del Gobierno no mueva ni un dedo para impedir lo de mañana. ¿Pero cómo va a impedir eso sí Sánchez está en una silla sustentada por quienes mañana celebran este acto de odio contra la Guardia Civil? Este es el verdadero problema, que depende de ellos".

"Estamos aquí para decir gracias a la Guardia Civil y a la Policía Foral y a otros cuerpos. Estos son los mejores servidores públicos de España. Mañana se va a hacer una incitación al odio, un acto asqueroso de incitación al odio, con, no solo un Gobierno de Navarra que no actúa, sino un gobierno de España que mira para otro lado. No se puede permitir esa ceremonia", ha señalado Arrimadas en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha apuntado que los cuerpos de seguridad "trabajan incluso por los propios radicales que les insultan" y ha criticado que "un Gobierno que se precie no puede permitir esto actos. El Gobierno de España no puede apoyarse en las fuerzas políticas que mañana van a estar contentas y que mañana van a apoyar este acto".

Arrimadas ha defendido que el acto organizado frente al cuartel es para "defender la libertad" y ha agradecido a las "muchísimas personas que se han acercado", a pesar de no contar con representantes de sus socios en Navarra, PP y UPN. "Sabemos que esto es un acto simbólico porque sabemos que la inmensa mayoría de la sociedad apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha añadido.

También ha criticado que el Gobierno de Navarra, sin competencias en este sentido, no prohíba el acto: "En Navarra tenemos un mini Gobierno de España, que depende de los mismos que depende Sánchez".

En cuanto al acercamiento de presos a las cárceles del País Vasco y Navarra, ha manifestado que "uno cuando acerca a asesinos en serie, está demostrando en qué lado de la balanza está. Este es el pago, ya Otegi lo dijo públicamente".

"En esta misma semana se acerca a los presos más sanguinarios de la historia de ETA, presos que jamás tendrían que tener ninguna consideración y ningún tipo de privilegio. Detrás hay una mano política de un Gobierno rendido a Bildu", ha apuntado.

Por su parte, Fernando Savater ha declarado que ha acudido como "amante de la libertad y por tanto defendiendo a quienes han defendido nuestra libertad durante muchos años en el País Vasco. Nuestra libertad ha estado constantemente amenazada y la única defensa que teníamos algunos era la de las fuerzas de seguridad".