PP exige "responsabilidades" por "chapucera" intervención de concejal Galiana

La portavoz del PP en Valencia, María José Catalá, ha exigido este viernes responsabilidades por la "chapucera" intervención pública del concejal Carlos Galiana -doblado al inglés- y ha señalado que Valencia no merece este nivel de bochorno nacional e internacional.

La intervención en inglés del edil de Innovación en el Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana (Compromís), en la videoconferencia para defender la candidatura de esta ciudad como Capital Europea de la Innovación, fue doblada por otra persona, lo que ha suscitado las críticas de partidos como PP y Ciudadanos.

Para Catalá, lo sucedido ayer es un nuevo fraude para Valencia, que puede afectar a la credibilidad y solvencia de la ciudad de cara a la instituciones europeas, porque nos jugábamos la capitalidad de la innovación.

Asimismo, ha añadido que que es un frade que se suma a otros como el robo de los 4 millones de la EMT o el reciente robo de 50.000 euros en el Palau de la Música".

La portavoz del PP municipal ha exigido responsabilidades al Gobierno de Ribó y el PSOE por "el daño que se ha hecho a la imagen de la ciudad de Valencia por la ridícula defensa que hizo el concejal de Innovación de la candidatura de la ciudad a ser Capital Europea de la Innovación en 2030".

En esta línea, ha declarado que el alcalde debe tomar una decisión al respecto porque no puede permitir que la imagen de la ciudad quede en mal lugar, aunque, según ha apuntado Catalá, en cinco años con gobiernos de Compromís no he visto dimitir a nadie.