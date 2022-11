El PP exige que Marlaska dimita hoy por sus mentiras sobre el salto a Melilla

El PP ha exigido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita este martes, "esta noche", tras difundir la ONG Lighthouse Reports una nueva investigación sobre las muertes de emigrantes en un salto a la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio que, según este partido, prueba las mentiras del ministro y las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP exige que Marlaska dimita y anule su comparecencia mañana en el Congreso y que, de no hacerlo, el jefe del Ejecutivo le cese mañana, porque de lo contrario se hará "corresponsable" de lo ocurrido. El PP mantiene abiertos todos los escenarios contra el Gobierno, incluida una posible comisión de investigación.

Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, ha hecho esta exigencia en rueda de prensa desde la sede nacional del PP, donde ha considerado demostrado que en aquella tragedia, en la que murieron al menos 23 personas y desaparecieron 77, "se produjeron heridos y muertos en territorio español que no fueron atendidos y que fueron empujados al otro lado de la frontera".

Según el PP, "Sánchez y Marlaska mintieron al Parlamento y a los españoles" y "ante toda Europa el Gobierno español es un Gobierno mentiroso" y "la defensa de los derechos humanos está puesta en cuestión" afectando al prestigio internacional.

"Es muy grave que se oculten heridos y muertos en territorio nacional, que se niegue auxilio y atención a quien está muriendo a nuestros pies y que se permita que gendarmes entren en España a llevarse a los heridos y a los muertos", ha alertado Pons.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado además que la frontera se encuentra en una situación de "desprotección" y está "desatendida" y ha pedido a Marlaska que "deje de esconderse detrás de la Guardia Civil y a Policía Nacional", que no están para "tapar sus vergüenzas".

El PP ha subrayado que no se le ocurre que Marlaska "pueda no dimitir" una vez vistas las evidencias, ni que Sánchez tenga la "cara dura" de no cesarle.