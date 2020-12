PP exige que se identifique a los autores de la quema de la bandera española en Galdakao y que se tomen medidas

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha denunciado esta mañana los actos ocurridos en Galdakao el pasado 6 de diciembre, donde unos encapuchados robaron, pisaron y quemaron la bandera española del ayuntamiento.

Los hechos a los que hace referencia han sido recogidos en un video que ha sido distribuido a través de las redes sociales por el grupo Ernai, y en el que se ve a un grupo de encapuchados acercarse con una escalera hasta el ayuntamiento de Galdakao, subir al balcón, arrancar la bandera española, lanzarla al suelo, pisarla y prenderle fuego.

"No podemos quedarnos impasibles ante la quema de nuestros símbolos constitucionales. Es nuestro deber velar por el respeto de la bandera de España y, por ello, no sólo no deben permitirse este tipo de acciones de ofensa sino que deben ser penalizadas", ha asegurado González en un comunicado.

La dirigente popular ha recordado que el Pleno del Tribunal Constitucional acaba de aprobar una sentencia que establece que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión y, por tanto, son delito.

Sin embargo, González ha asegurado que "a día de hoy no hay identificados ni detenidos y seguramente ni denunciados". Por ello, ha pedido que se haga todo lo posible para identificar a los participantes en estos actos de manera que respondan penalmente por sus actos.

"Ha pasado tiempo suficiente para que el ayuntamiento actuara, pero prefieren mirar para otro lado. De esta manera, el alcalde de Galdakao, del grupo municipal de Bildu, es cómplice directo de este nuevo acto de ultraje por permitir por omisión que algo así suceda en el pueblo, en el propio balcón del ayuntamiento, y no haga nada al respecto", ha criticado.

Asimismo, ha asegurado que toda la oposición municipal es "cómplice igualmente de dichos actos delictivos, al callar ante estos actos, bien por connivencia bien por cobardía, y no denunciarlos oficialmente".

"Estos actos son un claro ejemplo de que los vástagos de Otegi siguen sembrando el odio e imponiendo su sectarismo con total impunidad. Campan a sus anchas y hacen lo que quieren sin ninguna represalia. Es el deber de todos denunciar públicamente estos delitos y asegurarnos de que se haga justicia", ha afirmado la dirigente popular.

Por último, González ha denunciado que la bandera siga sin ser reemplazada en el Ayuntamiento y ha pedido al equipo de Gobierno que cumpla la ley y que la reponga para que esta vuelva a ondear cuanto antes en el balcón del consistorio.