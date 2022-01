El PP exige a Puig y Barceló "que paguen de su bolsillo las incompetencias derivadas de su gestión"

El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha exigido este domingo que sean el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, "los que asuman de su propio bolsillo las incompetencias derivadas de su gestión y que no tengan que ser los valencianos con sus impuestos los que tengan que pagar las facturas de este Consell condenado".

Zaplana ha afirmado en un comunicado que "no se ha asumido ninguna responsabilidad política por las dos condenas por dejar desprotegidos a los sanitarios" sino que, al contrario, "lo único que hemos oído es que se va a recurrir". "Cada día que pasa, este Consell deja más abandonado a nuestro personal sanitario, que se está dejando la vida por atender a todos los valencianos".

"Y ahora nos enteramos que las indemnizaciones por la falta de gestión de Puig y Barceló, la van a tener que pagar todos los valencianos de sus bolsillos. El presupuesto de Sanidad no puede ir a pagar las indemnizaciones por las condenas al Consell", ha criticado el portavoz de Sanidad del PP.

Por contra, ha indicado que ese presupuesto "tiene que ir destinado a reducir las listas de espera, a mejorar la atención primaria y a tender las necesidades básicas de los valencianos. No podemos permitir que se siga perjudicando la atención asistencial porque tengamos que pagar los errores de este Consell".

Para Zaplana, "cada día que pasa se demuestra que este Consell no asume ninguna responsabilidad y, por tanto, no esta capacitado para gestionar la situación sanitaria y económica que vive nuestra Comunitat". "No defienden a los sanitarios, los abandonan, son incapaces de hacer frente al colapso de la atención primaria. Cada día que pasa su incapacidad para hacer frente a la situación es más manifiesta", ha concluido.