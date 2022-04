El PP exige negociar su plan económico antes de votar el decreto anticrisis

El Partido Popular ha exigido este lunes al Gobierno sentarse a negociar su plan económico antes del jueves, cuando se votará la convalidación del real decreto del plan contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, donde el PP condiciona su voto a que el Gobierno se abra a alguna de sus propuestas.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha reprochado en rueda de prensa que el Ejecutivo saque tiempo para reunirse con ERC por el espionaje político y responda con "silencio "o incluso desprecio" ante el plan económico que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, remitió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes.

"Decir no a este documento es decir no a ayudar a los españoles, hayan votado a quien hayan votado", ha recalcado Bravo, que no ve creíble que el Ejecutivo no pueda apoyar ninguna de las medidas del plan de Feijóo, del que ha destacado que incluye propuestas quirúrgicas, de rebaja fiscal a rentas medias y bajas, para que el Ejecutivo pueda apoyarlo.

Los populares piden al Gobierno y al PSOE que se sienten a negociar y "aprendan de los errores de (José Luis Rodríguez) Zapatero", "se dejen ayudar en beneficio de los españoles antes de que sea tarde" y "no vuelvan a poner en riesgo a España".

En todo caso, el PP no revela si en estos momentos se inclina por abstenerse respecto al decreto anticrisis o por votar en contra, ni aclara su posición ante la hipótesis de qué el Gobierno no negocie sobre su documento.

"Vamos a confiar en que vamos a tener esa oportunidad de trasladar lo que es bueno para los españoles, ese es el principal objetivo y conforme a la actuación que ellos hagan tomaremos algún tipo de decisión", ha apuntado Bravo.

Para el PP es insuficiente la posibilidad de que el Ejecutivo se abriese a tramitar su plan anticrisis como un proyecto de ley, porque hay precedentes de reales decretos con su tramitación legislativa paralizada, como el de los fondos europeos, y porque Sánchez no cumplió con la bajada de impuestos que prometió a los presidentes autonómicos en La Palma, según ha argumentado Bravo.

El también consejero andaluz de Hacienda se ha preguntado "cómo es posible" que el Gobierno se siente a negociar "con Bildu y ERC" por el espionaje político y no lo haga con el principal partido de la oposición para hablar de economía.

Se pregunta el PP si es el espionaje el problema de los españoles y no que se hayan disparado los precios y no lleguen a fin de mes: "¿Cuánto hace que no se dan una vuelta por los lineales para ver los problemas de los españoles?".