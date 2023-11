IU exige a Moreno que "rectifique en el recorte al presupuesto contra la violencia machista"

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "rectifique el proyecto de presupuestos para 2024 y no recorte las políticas que salvan las vidas de las mujeres, que no siga alimentando el algoritmo machista que deteriora los servicios públicos y la igualdad".

Así lo ha dicho Morillas, en el marco de las Jornadas Feministas organizadas por IU en Málaga, al tiempo que ha abogado por "mejorar las propuestas dirigidas a combatir las violencias machistas desde todos los ámbitos institucionales".

La dirigente de IU ha lamentado que en Andalucía "se ha producido más de un tercio de los asesinatos machistas acontecidos en España; son datos tremendamente alarmantes que evidencian que la senda del negacionismo tiene un profundo impacto directo en la vida de las mujeres".

Morillas ha incidido en que "lo que va a hacer el PP es recortar un 18% el presupuesto en los programas de protección contra la violencia machista y un 40% en los programas de promoción de la igualdad". "Para Moreno la violencia machista sólo representa el 0.05% del presupuesto andaluz, un dato absolutamente insignificante", ha criticado.

"Esta realidad provoca que muchas mujeres no vean en las instituciones lugares seguros a los que dirigirse si sufren una situación de violencia machista. Más de un 84% de mujeres no acude a las mujeres por desconfianza, por eso es tan importante blindar las políticas públicas feministas, las políticas feministas que salvan vidas y que no se recorte ni un euro", ha alertado.

Por su parte, la responsable de políticas feminista de IU Andalucía, Alejandra Ruiz, ha apuntado que "la lucha feminista es una lucha por defender la democracia". "No habrá nunca democracia sin igualdad y si las mujeres tenemos que estar enfrentándonos a las diferentes violencias machistas en todos los ámbitos", ha dicho.

Por ello, ha considerado que "es fundamental combatir el negacionismo que, en el caso de la Junta de Andalucía se caracteriza en los recortes presupuestarios".

"Siempre decimos que la revolución será feminista, pero también tendrá que llegar desde lo público e interpelando a los hombres. En cada hombre también tiene que haber una revolución para poder lograr una democracia asentada en la igualdad y la erradicación de las violencias machistas", ha concluido Ruiz.