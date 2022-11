El PP exige a Marlaska "luz y taquígrafos" sobre la "humillación" de Melilla

La secretaria Nacional de Interior del PP y diputada en el Congreso, Ana Vázquez, ha exigido al ministro del Interior que dé explicaciones con "luz y taquígrafos" sobre el asalto a la valla de Melilla, que fue una "humillación para España" de la que el ministro y el presidente del Gobierno son "responsables".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este sábado que no tiene ningún inconveniente en comparecer en una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido en el asalto a la valla de Melilla del pasado mes de junio si así se acuerda por parte de los grupos parlamentarios.

Unidas Podemos y socios del Gobierno de coalición como EH-Bildu, ERC, Más País y Compromís pidieron el jueves por segunda vez la creación de una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer la tragedia en la frontera entre Melilla y Marruecos en la que al menos 23 inmigrantes perdieron la vida.

En un acto en Barcelona junto al presidente del PP Catalán, Alejandro Fernández, bajo el lema "Seguridad es libertad", Ana Vázquez, también portavoz del partido en la Comisión de Interior del Congreso, ha anunciado que el lunes visitará Melilla para "defender a la Guardia Civil".

Vázquez ha asegurado que, a diferencia de lo que el PSOE hizo en 2014 con la muerte de inmigrantes en la tragedia del Tarajal, en Ceuta, el PP no pedirá la dimisión del ministro, ni una comisión de investigación ni que se imputen a los agentes de la Guardia Civil.

Pero sí ha pedido a Marlaska que "venga con luz y taquígrafos, con todas las cámaras, porque el PP quiere saber por qué nos mintió, si hubo muertos en España y los llevaron a Marruecos".

Por otro lado, Vázquez se ha comprometido a que el PP no solo no derogará la ley de seguridad ciudadana, sino que "al contrario, la va a endurecer", para que, por ejemplo, se castigue el llevar armas blancas porque "no puede ser la desbandada de peleas a base de cuchillos en todas las ciudades de España".

Y ha pedido no creer en el "eslogan feminista" de que "ahora suben las violaciones porque se denuncia más. ¿Y entonces por qué suben también los hurtos o los robos con violencia?". "Señora Colau y feministas de pancarta: defiendan a las mujeres, están habiendo más violaciones y acoso a las mujeres y eso no se cura con eslóganes, sino con aplicación de la ley", ha afirmado.