El PP exige al Gobierno que cree el fondo covid prometido a los ayuntamientos

El portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha exigido este jueves al Gobierno de España que active el fondo covid que prometió a los ayuntamientos para hacer frente a las necesidades que se han multiplicado en las ciudades por esta pandemia.

Este es uno de los asuntos que ha centrado la reunión que ha celebrado este jueves con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, dentro de la iniciativa "Ciudades en acción", impulsada por los populares en la capital riojana.

La crisis sanitaria, ha precisado, ha multiplicado las necesidades en las ciudades y a los ayuntamientos españoles "todavía no les ha llegado ni un solo euro del fondo covid que prometió el Gobierno".

"Los ayuntamientos tenemos agujeros increíbles, desde el transporte público a las políticas sociales", ha dicho, y "la realidad es que aún no hemos conseguido que el Gobierno haya puesto en marcha ese fondo covid que prometió a todas las ciudades" y que es "algo justo" que llegue a las ciudades.

Azcón ha enfatizado en la importancia de que el Gobierno active este fondo "ahora que vamos a ser los ayuntamientos los que vamos a tener que pagar las facturas de la luz de las familias vulnerables que no van a poder pagarla".

"Al final, siempre somos los ayuntamientos los que acabamos pagando factura de la luz de los que no pueden", ha recalcado Azcón, quien también ha dicho que "no hay un solo Gobierno en Europa que no haya ayudado a sus ayuntamientos porque, al final, ayudar a sus ayuntamientos es ayudar a sus vecinos".

Otro de los asuntos que han centrado la reunión es la movilidad y los modelos de ciudades sostenibles, con motivo de la intervención que ha tenido el alcalde de Zaragoza en el diálogo "El futuro de las ciudades", que ha inaugurado en Logroño la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y en el que participan alcaldes y expertos.

En este contexto, Azcón ha afirmado que "el futuro de las ciudades lo va a transformar la manera por la que vamos a mover por las ciudades y la forma en la que vamos a hacer que nuestras ciudades sean sostenibles".