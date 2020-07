Cs exige a Gobierno obligue a la Generalitat a proteger a catalanes del covid

Ciudadanos ha exigido al Gobierno que obligue a la Generalitat a establecer las medidas necesarias para proteger a los catalanes ante los rebrotes de coronavirus, insistiendo en que "tome el control y la responsabilidad" de velar por su salud.

Es el mensaje que ha lanzado la portavoz de Cs, Melisa Rodríguez, en una rueda de prensa telemática tras la reunión de la ejecutiva del partido, acusando a la Generalitat de "estar tirando la pelota al tejado de los ayuntamientos" que no están preparados, ha dicho, para afrontar este problema.

Según la portavoz, el Ejecutivo tiene medios para hacerlo tal como recoge el llamado decreto de Nueva Normalidad que Cs apoyó en el Congreso y que permite al Ministerio de Sanidad efectuar una "declaración de actuaciones coordinadas en salud pública en situaciones de urgente necesidad.

Puede, por tanto, "obligar" a la Generalitat a adoptar las medidas que sean necesarias para combatir la pandemia, ha señalado la portavoz que, de manera general, ha explicado que hay muchos factores que pueden estar incidiendo en el aumento de contagios en en muchos puntos del país y por eso ha puesto el acento en que hay que seguir el rastreo de los casos y controlar en origen.

También lo ha hecho en la importancia de usar mascarilla, aprovechando para criticar que Pedro Sánchez haya aparecido sin ella en una reunión de la cumbre europea en la que todo el mundo la llevaba: "Tenemos que ser los primeros en dar ejemplo", ha recalcado Rodríguez.

También la portavoz de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ha hablado del incremento de los contagios en su comunidad durante esta rueda de prensa, una situación que cada día ve "más preocupante y doblemente preocupante" si se tiene en cuenta la actitud del Govern, que está "desbordado" y ha sido incapaz de seguir la trazabilidad de los contagios, ha reprochado.

"No puede ser que Torra siga más pendiente de seguir avivando el conflicto con el resto de España en lugar de hacer frente al aumento de contagios", ha subrayado Roldán.

Cree que en Cataluña se está llegando a una situación límite y no se puede permitir que continúe "este descontrol" y que "se tire por la borda el esfuerzo de los catalanes" durante estos meses.

Ha reprochado a la Generalitat que no haya pedido ayuda ante la proliferación de casos como sí han hecho otras comunidades, Aragón, por ejemplo, al solicitar la colaboración del Ejército, recalcando que España dispone de los mecanismos necesarios para abordar "una acción coordinada" ante la propagación del virus.

Ha insistido en que Cs sigue con la mano tendida y les encontrarán para apoyar todas las medidas que se requieran "para salvar vidas y empleos".

Por otro lado y sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de coalición con el PP y otros partidos de cara a las elecciones catalanas, Roldán ha afirmado que por ahora han dejado de lado las conversaciones para poder llegar a algún tipo de alianza electoral porque están centrados en luchar contra la pandemia.

"En este momento nos cuesta muchísimo estar con la calculadora electoral", ha señalado Roldán tras explicar que no han vuelto a mantener ninguna reunión en este sentido, pero que, en todo caso, no va a quedar por Cs y si hace falta sumarán, no solo con el PP, sino que esperan también contar con otras fuerzas, como el PSC, o entidades de la sociedad civil que comparten la misma visión frente al separatismo. EFE