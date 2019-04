Cs exige a Echenique que "pida perdón" por decir que la derecha "quiere resucitar a ETA"

El candidato de Cs al Congreso por la provincia de Zaragoza, Rodrigo Gómez, ha exigido este martes al candidato de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que "pida perdón" tras haber asegurado que la derecha "quiere resucitar a ETA" para ganar votos.

En declaraciones a los medios de comunicación en la capital aragonesa, antes de iniciar un paseo ciudadano, Gómez ha advertido de que "hay cosas que trascienden las diferencias políticas, las diferencias ideológicas, de proyectos y que no podemos permitir".

Ha aseverado que las declaraciones de Echenique "son totalmente inadmisibles e intolerables" y ha reclamado al candidato de la formación morada que "rectifique y pida perdón porque no se puede decir que Maite Pagazaurtundua fuese el otro día a Rentería porque quiere resucitar a ETA".

"No se puede decir que Maite Pagaza, que ha sufrido la muerte de su hermano, vaya a Rentería a querer resucitar a ETA, no se puede decir que Maite Pagaza, nacida y crecida en Rentería, que no puede ir tranquilamente por su pueblo lo que quiere es resucitar a ETA", ha lamentado Gómez.

En este mismo sentido, ha defendido que Cs fue este domingo a Rentería "a pedir libertad, democracia. Cualquier español tiene derecho a ir a cualquier lugar de España en libertad, a poderse manifestar pacífica y tranquilamente y eso ahora mismo no está ocurriendo en España".

"No se puede permitir ni se puede tolerar y por muchas diferencias ideológicas que tengamos, por muchas diferencias de proyectos que tengamos, no se puede permitir que haya gente que diga que vamos allí a querer resucitar a ETA".

"ES INTOLERABLE"

Rodrigo Gómez ha señalado que en Aragón se ha sufrido "mucho" con la banda terrorista ETA, "ha habido muchos muertos" y, por ello, ha recalcado que "no se puede permitir que haya un señor, el candidato de Unidas Podemos por la provincia de Zaragoza, que diga que hay un partido político totalmente democrático y pacífico, como es Cs, que lo que quiere es resucitar a ETA. Esto es totalmente intolerable, exigimos una rectificación y que pida perdón Echenique", ha aseverado tajante.

Asimismo, ha lamentado que algunos partidos que condenan los actos violentos hayan optado en este caso por la "equidistancia". "Dicen que hay que fomentar la paz y la concordia, que en eso estamos de acuerdo, pero es que hay cosas que no se no se pueden permitir al quien te está insultando, te está increpando y amenazando simplemente por ir a dar un mitin".

"¿A qué español le cabe en la cabeza que una persona no puede ir a su pueblo a dar un mitin, que tenga que estar siendo escoltada por la ertzaintza, que tengan que hacerle un pasillo para salir por dar un mitin en este país?", se ha preguntado Gómez.

Asimismo, ha sostenido que esto no ocurre "en ningún país de Europa, pero sí "está ocurriendo en el País Vasco y Cataluña y no lo podemos permitir porque si lo permitimos al final nuestra democracia perderá", ha sentenciado.