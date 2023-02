El PP exige dimisiones "sí o sí" y la derogación de "la peor ley de la democracia": "Es una obligación moral"

El PP se ha concentrado este sábado en València y Alicante para exigir dimisiones "sí o sí" y una rectificación "inmediata" de la ley del 'solo sí es sí', que ha calificado como "la peor ley de la democracia española" porque es, ha advertido, "una sangría contra la mujer". "La derogación de la ley es una cuestión de obligación moral", ha expresado.

"No hay un hecho en la historia de la política española que sea tan nefasto para el feminismo y la defensa de las mujeres como esta ley", han denunciado los 'populares' en la concentración celebrada frente a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ubicada en la plaza del Temple de València.

La convocatoria ha estado presidida por el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y la portavoz del PP en Les Corts y en el Ayuntamiento de València y candidata 'popular' a la Alcaldía de esta ciudad, María José Catalá.

"Esto ya no va de líos dentro del Gobierno central; ya no va de cálculos electorales; no va de primero la chapuza y luego la soberbia de las ministras de Podemos junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de las ministras del PSOE; esto no va de nada más que de las víctimas", ha manifestado Mazón, quien ha subrayado que la "derogación inmediata" de esta ley es "una cuestión de obligación moral".

El presidente del PPCV ha lamentado que en la Comunitat Valenciana "haya 55 violadores o abusadores que están frotándose las manos", lo que, ha indicado, "implica que haya 55 víctimas absolutamente aterrorizadas y toda la sociedad consternada por una sinrazón que cada vez es peor".

Asimismo, ha criticado que "solo se asiste a cálculos electorales, a relatos políticos, a líos internos, a negociaciones pantagruélicas y pasmosas", pero "no hay ni una sola decisión, ni una sola petición de perdón y ni una sola rectificación". "Lo hemos advertido antes, durante y después, esto es una sangría contra la mujer", ha insistido.

En este sentido, Mazón ha manifestado que algunos dirigentes políticos "están pensando en todo menos en la víctima" y ha afirmado que el PP "no va a parar de recoger un clamor social de las mujeres, de los hombres, de las madres, de los padres, de las abuelas y de los abuelos". "Vamos a seguir en esta línea", ha adelantado.

"LA PEOR DE LA DEMOCRACIA"

Por su parte, Catalá ha remarcado que no puede pasar "ni un minuto más, ni un día más, sin que esta injusta ley, que es la peor de la democracia española, continúe desplegando sus efectos". "De los 500 depredadores sexuales que han visto rebajada su condena o que se han visto excarcelados amparándose en esta ley, 55 corresponden a la Comunitat Valenciana", ha advertido.

"Pensemos en las 55 mujeres, niñas, chicas que han sido agredidas sexualmente y que tienen que ver ahora con impotencia y rabia como el depredador que iba a por ellas sale a la calle o rebaja su condena", ha señalado.

A su juicio, "no hay un hecho en la historia de la política española que sea tan nefasto para el feminismo y la defensa de las mujeres como esta ley, que no protege a hijas, que no se puede pedir justicia, que se ve como los depredadores salen a la calle o rebajan sus condenas".

Catalá ha lamentado que, cuando un gobierno "no es capaz de modificar de derogar de forma inmediata una ley pasando ya tantos meses", da "mucha importancia y rabia". Por ello, ha asegurado que en nombre "de todas las mujeres, no solo del PP, sino de tantas mujeres de esta ciudad y de la Comunitat Valenciana que hacen llegar al partido su rabia e indignación", la formación política ha celebrado este acto "sencillo" pero a la vez "muy importante" y "simbólico".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Ya está bien, se piden dimisiones sí o sí, se exige una rectificación y la derogación de la ley del 'solo sí es sí', y que nunca más personas incompetentes que no saben legislar puedan hacer leyes que sean nefastas para nuestras niñas e hijas", ha subrayado, al tiempo que ha denunciado que el Gobierno de España "no sabe reaccionar, no quiere, no es capaz, cuando toda la sociedad le dice que la ley tiene que modificarse y derogarse".