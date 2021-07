PP exige desbloquear los fondos de ayudas directas y a empresas estratégicas

La portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha anunciado que su grupo ha registrado este miércoles sendas iniciativas parlamentarias para desbloquear los 7.000 millones de euros de fondos de ayudas directas y del fondo de solvencia de empresas estratégicas de la SEPI.

Gamarra ha ofrecido una rueda informativa para detallar el contenido de la reunión mantenida por el Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular, que se celebra en La Rioja.

Ha criticado que, de los 10.000 millones de euros de la SEPI, casi 9.000 no se han adjudicado y no han llegado a empresas y sectores estratégicos y necesarios para el futuro del país.

Sin embargo, esos fondos sí han llegado a Plus Ultra, que es "el claro ejemplo de cómo gobierna el PSOE: las ayudas solo llegan a aquellos que son sus amigos, coinciden con ellos o con los regímenes de quienes son amigos".

Gamarra ha censurado que los fondos económicos no lleguen a la pequeña y mediana empresa o a los autónomos, por lo que ha exigido que todos los expedientes que están bloqueados en la SEPI se resuelvan para que se adjudiquen los fondos a los que lo necesiten.

"No puede ser que porque se hayan adjudicado de una manera fraudulenta y alejados de todo tipo de controles los fondos a Plus Ultra, se paralice todo un organismo y no lleguen esos 9.000 millones de euros parados que necesitan sectores estratégicos", ha recalcado.

Por otro lado, ha anunciado que en los últimos días su grupo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el veto a la proposición de ley del PP para impulsar una autoridad independiente a la gestión de los fondos europeos.

Ha recordado que el PP defiende que "el principio básico de que esos fondos europeos se destinen a aquello que necesitan los españoles, no para 'peronizar' la economía y que lleguen solo a aquellos que son amigos de quien gobierna".