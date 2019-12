El PP exige el cese de un edil por un mensaje ofensivo contra De Toledo

El PP ha exigido este viernes el cese de un concejal del partido independiente Gent d'Ador, del ayuntamiento valenciano de Ador, por un mensaje ofensivo e "intolerable", publicado ayer en su Facebook y ya borrado de esta red social, sobre la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

El concejal Ángel Mascarell escribió en su muro de Facebook en valenciano: "Buenas noches. ¿Soy el único que ve que esta señora tiene un pene con cojones y atravesado en la garganta?", junto a un primer plano de la política popular, según ha denunciado el PP.

Tras las críticas recibidas por este comentario, lo ha retirado hoy de su cuenta, en la que se disculpa a través de un mensaje publicado sobre las 14:30 de este viernes.

"Ayer hice un comentario en Facebook poco acertado, parece que a muchas personas les ha parecido mal. Por mi parte, si he ofendido a alguien, pido disculpas y lo borro. Por otra parte, quiero decir que para mí siempre 'no es no'. Buenas tardes", ha escrito Mascarell.

Mascarell es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ador, una pequeña población de unos 1.400 habitantes de la comarca valenciana de La Safor que gobierna Gent d'Ador, con siete concejales, mientras el PP tiene dos. Ángel Mascarell es responsable del área de Cultura, Fiestas, Asociaciones y Juventud.

El propio líder del PP, Pablo Casado, ha escrito un tuit para a exigir una disculpa pública y el cese inmediato de este concejal al que ha identificado como "socialista", algo que ha desmentido la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, también a través de su cuenta de Twitter.

Casado ha considerado "intolerable" una falta de respeto de este calibre en la que "la zafiedad machista resulta repugnante" y, tras mostrar su apoyo y afecto a Álvarez de Toledo, ha concluido su mensaje con un "Basta ya. No todo vale tampoco con las mujeres del PP", antes de reclamar el cese del concejal.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha sumado a estas críticas, junto con numerosos dirigentes del partido, y en un mensaje en su Twitter se ha preguntado: "¿Saldrá Carmen Calvo a pedir la dimisión de este sujeto?", apelando a la intervención de la vicepresidenta y ministra de Igualdad en funciones.

También el vicesecretario de Comunicación popular, Pablo Montesinos, ha exigido la "condena inmediata" del PSOE y la dimisión del concejal.

Lastra ha asegurado que Mascarell "ni es militante del PSOE, ni concejal del PSOE, ni tiene nada que ver con estas siglas", por lo que ha pedido una "rectificación" de los populares, aunque ha condenado "ese tipo de actitudes" y su solidaridad con las mujeres, "que a diario sufren (sufrimos) este tipo de ataques machistas".