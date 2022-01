Cs exige campañas para fomentar el reciclaje orgánico; "Logroño está lejos de conseguir los objetivos marcados"

La concejal de Cs, Rocío Fernández, ha exigido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño que se "tome en serio" la recogida selectiva de residuos orgánicos, organice campañas para informar a la población y apueste por este proyecto porque si no "Logroño se volverá a quedar fuera de la capitalidad europea" y se quedará "muy lejos" de conseguir los objetivos marcados para la mejora medioambiental.

Rocío Fernández se ha referido así en una rueda de prensa tras reconocer que los datos de recogida por habitante el pasado año de este tipo de residuos "son insignificantes".

Como ha querido recordar, en enero de 2020, su formación política presentó una moción para incentivar la recogida de los residuos orgánicos que fue aprobada por unanimidad pero "en dos años poco han cambiado los hábitos de los logroñeses a la hora de tirar la basura". Además, ha criticado, "parte de la moción se empezó a poner en marcha 16 meses después de que se aprobara".

Con ello se demuestra, a juicio de Cs, que "el equipo de Gobierno actúa tarde y mal y sin interés en trasladar a los ciudadanos está iniciativa".

"El equipo de Gobierno -prosigue- deja pasar tiempo, no apuesta por este proyecto y Logroño se está quedando muy lejos de alcanzar el porcentaje de reciclaje deseado por Europa".

40 GRAMOS A LA SEMANA

En concreto, ha explicado la concejal "los resultados se quedan muy lejos de lo deseable ya que solo se recicla 40 gramos de materia orgánica en la semana en Logroño. Peladura de fruta, cáscaras de plátano... son residuos sencillos de separar y la materia orgánica es lo más abundante en nuestros residuos pero se recicla mal".

Así las cosas "se ve que algo falla y es la inacción del equipo de Gobierno. Ante ello creemos que lo que debe hacer es preguntarse el por qué de estos datos de recogida tan bajos y conocer cuáles son los obstáculos que tienen los ciudadanos a la hora de separar y cómo subsanarlos".

Se trata, según Rocío Fernández, de "obtener un 'feedback' con los ciudadanos para mejorar los resultados y tener un proceso participativo. Además deben volver a informar y concienciar a las familias".

DIÁLOGO CON LAS FAMILIAS

Como ha reconocido la concejal, "en los hogares logroñeses nos dicen que no reciclan porque no disponen de un cubo ideal para ello o en otros casos no les queda claro qué materias pueden depositar o no en ese cubo. Por tanto, es necesario un diálogo con las familias y un esfuerzo que el equipo de Gobierno tiene que realizar para cumplir con esos objetivos de Europa y acercarse al reto de capitalidad verde que el alcalde se propone alcanzar".

"Deben apostar por la educación y la concienciación de la ciudadanía para alcanzar buenos resultados y reforzar estas campañas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

AUTOCOMPOSTAJE

Desde Cs también creen "necesario" colaborar y promocionar el autocompostaje en centros educativos, en huertos urbanos... con un kit de autocompostaje en estos lugares que supondría un ahorro y una implicación importante".

Por otra parte, los ciudadanos también deberían saber a qué se destinan las tasas de basura y cómo las transacciones repercuten en unos gastos. Cuando vean lo que nos cuesta tirar la basura y sepan que existe la posibilidad de ahorrar también se irá tomando concienciación".

Se trata de conseguir que "se llegue al objetivo europeo de 2035 para que, ese año, solo un 10 por ciento de la basura termine de forma general en el vertedero".