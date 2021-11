IU exige al alcalde que sea "duro" y proceda al "cese total" de Dorado en cualquier responsabilidad

La coordinadora local de IU en Córdoba capital, Irene Ruiz, ha exigido este martes al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), que sea "duro y contundente" y proceda al "cese total" del edil de Cs David Dorado y que, por tanto, no le delege nuevas competencias en el gobierno municipal de PP y Cs tras haberle retirado las de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a raíz de que la Fiscalía estime que hay indicios de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de contratos de Infraestructuras del Consistorio.

En este sentido y en rueda de prensa, Ruiz ha señalado que a Dorado "no se le pueden quitar unas responsabilidades para darle otras", sobre todo "si este señor al frente de una delegación ha incurrido en esa culpa 'in vigilando'", es decir, que no ha cumplido con su obligación legal de asegurarse de que el personal de confianza que ha designado, como la ya cesada directora general de Infraestructuras, actuaba en base a la normativa, lo cual cuestiona la Fiscalía.

En ese caso, según ha argumentado Irene Ruiz, "¿qué nos hace presuponer que al frente de otras responsabilidades no va a hacer lo mismo?", porque lo que hay que preguntarse es "¿qué ha hecho David Dorado?" para controlar "el trabajo del personal a su cargo", a los que ha "puesto" él, y respeto a los que quizás "estaba mirando para otro lado".

En conclusión, según ha señalado la dirigente de IU, "el máximo responsable" de las supuestas irregularidades señaladas por la Fiscalía es Dorado, "y por encima de él está el alcalde, que es el que tiene que asumir todas las consecuencias y ser duro y contundente, porque sino va a sembrar siempre la duda" sobre la actuación del gobierno local, "y la ciudadanía no se lo merece".