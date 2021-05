El PP exhibe músculo municipal para exigir recursos para los ayuntamientos

El PP ha buscado abanderar este miércoles lo que denomina una "rebelión de alcaldes" para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez recursos suficientes para hacer frente a la crisis y ha reunido a centenares de regidores, doscientos según el partido, a las puertas del Congreso.

El líder del PP, Pablo Casado, ha posado a su lado en una masiva instantánea, que no dejaba espacio para la distancia de seguridad. Los regidores han acudido después al Ministerio de Hacienda, donde los regidores de Madrid y Zaragoza, José Luis Martínez-Almeida y Jorge Azcón, han leído un manifiesto como denuncia de lo que consideran un "abandono" por parte del Ejecutivo y para reclamar más recursos.

Los alcaldes del PP exigen un fondo incondicionado ante la covid de 4.000 millones de euros, 1.000 millones de euros más para el transporte público y gestionar el 14,16 % de los fondos europeos o lo que es lo mismo: 20.000 de los 140.000 millones que recibirá España.

Además, el PP ha registrado este miércoles una proposición no de ley para que el Ejecutivo devuelva a las ciudades españolas 752 millones de euros del IVA de diciembre de 2017.

Denuncia el PP "maltrato" a las entidades locales por parte del Ejecutivo y que éstas han afrontado "en solitario" y "castigados" la crisis de la covid-19. Piden "voz y recursos" frente al que denominan como "el Gobierno más antimunicipalista de la historia".

"No hemos recibido un solo euro del Gobierno central", "no nos vamos a dejar asfixiar a mayor gloria del señor Sánchez", "el dinero no es de Moncloa, es de los españoles, hay que sacarlo de los despachos de Moncloa y llevarlo a pie de calle", han clamado los alcaldes del PP, que se niegan a ser gestores "mudos y obedientes" de políticas que consideran erróneas.

Y ven "indignante" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no haya respondido a las dos cartas enviadas por alcaldes de grandes ciudades "de todo signo político" reclamando más recursos.