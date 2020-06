Exescolta de Puigdemont investigado se acoge a su derecho a no declarar

El sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís E., investigado por su fichaje como asesor del conseller de Interior, Miquel Buch, mientras era escolta del expresident Carles Puigdemont, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Lluís E. está siendo investigado por el presunto delito de prevaricación y/o presunto delito de malversación, a raíz de la querella presentada contra él y contra el conseller Miquel Buch por la Fiscalía Superior de Cataluña.

La Fiscalía se querelló contra Buch por desviar supuestamente 52.712 euros para la remuneración que el sargento Lluís E. percibió mientras ejerció de asesor de Interior, entre julio de 2018 y marzo de 2019, un fichaje que según el ministerio público respondía "única y exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección" a Puigdemont.

Lluís E., que ya formaba parte del servicio de escoltas de Puigdemont cuando éste era presidente de la Generalitat, facilitó su huida de España tras la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017, junto a otros agentes del cuerpo, y le acompañó desde que se instaló en Bélgica.

Con la Generalitat intervenida por el artículo 155, la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra abrió una investigación interna al sargento, expediente que concluyó el 20 de julio de 2018 con cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo y el traslado del agente del área de escoltas.

Ese mismo día, a propuesta de Buch, se creó una plaza de asesor en el Departamento de Interior que se asignó a Lluís E., según la Fiscalía, pese a su falta "absoluta" de "idoneidad" para desempeñar ese cargo y teniendo en cuenta que, desde el 28 de octubre de 2017, el sargento se había limitado a "encadenar" permisos, licencias y situaciones de baja médica para prestar servicio de escolta a Puigdemont.

El sargento de la policía catalana, que estaba citado este jueves en la sala civil y penal del TSJC, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha declinado así responder a todas las partes, incluso a las de su defensa, ejercida por Gonzalo Boye.

Durante su comparecencia de anteayer ante el TSJC, el conseller Buch sí prestó declaración, en la que negó haber fichado como asesor al exescolta de Carles Puigdemont para que siguiera prestando protección al expresidente huido en Bruselas, y alegó que lo designó como cargo de confianza por su experiencia en los Mossos d'Esquadra.

En declaraciones a Efe, Boye ha explicado que el sargento de los Mossos se ha acogido a su derecho a no declarar porque se trata de un "procedimiento que no tienen ningún sentido" y en el que el TSJC "está quebrando el principio de separación de poderes".

"El poder político no se puede meter en el poder judicial y el judicial no se puede meter en el político", y la designación estos cargos de asesores es potestad de los políticos "y no está sometida a control de la justicia penal", ha argumentado Boye.

Así, para el letrado, lo que "se está tratando de hacer" al conseller Buch y al sargento de los Mossos es "implantar el criterio de que las decisiones políticas sobre quién puede asesorar a un político pasan por el filtro de un tribunal penal" y eso es "inadmisible", ha agregado.

Preguntado sobre si el hecho de acogerse a su derecho a no declarar ha sido un acto de protesta, ha explicado se ha tratado de un "acto de defensa": "Lo que tengamos que exponer, lo vamos a exponer por escrito para que no haya duda de lo que estamos diciendo", ha precisado. EFE