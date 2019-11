Exdirigentes socialistas avisan: si el Gobierno depende de Podemos y ERC el país peligra y hay riesgo de balcanización

Nicolás Redondo y Cesar Antonio Molina presentan un manifiesto firmado por más de 300 personas para que haya un pacto entre PSOE, PP Y Cs

La plataforma 'El país que reúne', impulsada por Nicolás Redondo y Joaquín Leguina, ha presentado esta mañana un manifiesto respalado por más de 300 personas, entre los que hay expresidentes autonómicos socialistas y un exministro del PSOE, en el que piden un pacto entre PSOE, PP y Cs. Durante la presentación, realizada por Redondo, Francesc de Carreras y Cesar Antonio Molina han advertido de que si el gobierno depende de los "populistas" de Podemos y los independentistas de ERC, el país peligra y hay riesgo de balcanización.

Entre los firmantes del manifiesto hay numerosos socialistas. Entre ellos están dos expresidentes autónomicos del PSOE, José Rodríguez de la Borbolla y Joaquín Leguina; el exministro de Cultura, César Antonio Molina; ex alcaldes como el de La Coruña, Francisco Vázquez, o de Sevilla, Manuel del Valle Arévalo; el exeurodiputado, Alejandro Cercas; el expresidente del Parlamento andaluz, Antonio Ojeda; el catedrático y exdiputado nacional, Ramón Vargas Machuca o José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, asesinado por ETA.

También firman Manuel Valls y miembros de UPyD como Francisco Sosa Wagner, Fernando Savater o Gorka Maneiro; hay intelectuales, profesores, catedráticos y escritores como Félix Ovejero, Andrés Trapiello, Joaquín Pérez Azaústre o Mikel Azurmendi; empresarios como José Luis Leal o Juan Claudio de Ramón; periodistas, abogados, profesores, diseñadores, concejales, ingenieros o el director de orquesta Enrique García Asensio.

"QUÉ PENSARÁN LOS TRIBUNALES A LOS QUE PEDIMOS QUE ENVÍEN A PUIGDEMONT"

El exdirigente del PSE, Nicolás Redondo Terreros, ha dejado claro que no están de acuerdo con el pacto entre PSOE y Podemos para gobernar porque sitúa a la política "en el ámbito radical" y va a generar "trincheras y fronteras". En su opinión, sería un gobierno de la mitad del país y "la mitad no puede solucionar los problemas de todos".

Pero considera que "lo más grave" es que ese acuerdo termine en manos de un partido independentista como ERC. Se ha preguntado en este sentido, qué pensarán el resto de los países de la UE y de los tribunales europeos --a los que se les ha pedido la entrega de Carles Puigdemont y de los otros exconsejeros catalanes huidos-- si el Gobierno de España depende de partidos con políticos huidos o encarcelados.

Según Redondo, si el Gobierno acaba dependiendo de ERC por no pensar con calma, se podría convertir el drama de Cataluña en una "burda farsa" y se ha preguntado dónde queda la división de poderes de Montesquieu, si la Justicia encarcela a unos políticos cuyos partidos sustentan luego al Gobierno.

"NO COMULGAR CON RUEDAS DE MOLINO"

El exdirigente socialista ha dejado claro que no van a "comulgar con ruedas de molino" porque la dependencia de un partido independentista sería "anormal". "Cuando lo anormal se convierte en normal estamos ante una crisis política", ha remachado.

Por ello, reclama que se vuelva a la "casilla de salida" y ha hecho un llamamiento a PP, PSOE y Cs para que aparquen los intereses partidistas y hablen para formar un gobierno que sirva para fortalecer los consensos de la Constitución del 78. En el manifiesto precisan que las formas para conseguir la concordia necesaria pueden variar: coalición de gobierno o pacto parlamentario.

Para Redondo es más importante la España que están defendiendo que el PSOE --que es el partido en el que sigue afiliado--, que los intereses del PP o de Ciudadanos.

El exministro de Cultura en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, César Antonio Molina, ha advertido de la gravedad de la situación porque, asegura que con un gobierno que dependa de Podemos y los independentistas se está hablando de la "disolución del país". "Estamos hablando de la pervivencia del país o de su disolución", ha señalado, recordando lo sucedido en la antigua Yugoslavia.

"Todavía no ha llegado la violencia, pero a las puertas estamos", ha exclamado antes de advertir del riesgo de "balcanización de la península ibérica" de la que ha asegurado que puede acabar "troceada en muchas partes".

En estos argumentos ha basado su respaldo al manifiesto de 'La España que reúne', que han titulado "carta a los españoles". Según el exministro de Cultura, se trata de una carta que escriben a todos y cada uno de los españoles para decirles que la democracia está en peligro y que se necesita a cada uno de ellos para salvarla, si quieren que el país sobreviva, que el desarrollo se mantenga o que siga perteneciendo a la Unión Europea.

CESAR ANTONIO MOLINA: NACIONALISMO Y POPULISMO, EL VENENO PARA EL PSOE

Con la carta, ha proseguido, se muestra el "peligro" porque España está en un momento en el que se lo juega todo y en el que "cualquier cesión simbólica es fundamental". "La democracia está en peligro, tienes que salir a salvarla y si no, prepárate para lo que pueda venir que va a ser grave", ha remachado.

César Antonio Molina ha precisado que se considera socialista, social demócrata y ha recordado que su familia tuvo que ir al exilio y parte de ella ha muerto fuera de España. Dejó el escaño en 2009 por las discrepancias que tenía con la postura del PSOE sobre las cuestiones territoriales y ahora dice sentirse "huérfano" como otros muchos. "El nacionalismo y el populismo han sido el veneno que está destrozando el partido", ha lamentado.

También el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Francesc de Carreras --que formó parte del germen de Ciudadanos junto con otros intelectuales--, ha advertido de la "gravísima" situación por la que atraviesa el país porque las perspectivas de gobierno "no dan ninguna confianza".

En su opinión, el pacto del PSOE con Podemos, un partido que no considera "confiable" y la posible dependencia de ERC, con sus máximos dirigentes en prisión, hace que fuera de las fronteras no se vea a España como un país serio. "Les aseguro que no", ha recalcado.

FUERA DE ESPAÑA NO SE SABE SI QUIEN LA REPRESENTA ES CONFIABLE

Además, ha advertido que fuera de España no se sabe si quien representa al país es una persona confiable, en referencia a Pedro Sánchez. Según De Carreras, el Ejecutivo en funciones está ocultado a los españoles "muchas realidades" como el hecho de que las perspectivas económicas no son buenas, que la deuda es enorme y que el país está peor preparado para hacer frente a la "fuerte recesión" que se avecina para los próximos meses.

Y con esta situación, ha lamentado, "estamos jugando a ver si somos una o varias naciones" como ha planteado el PSC. Por ello, ha defendido que pacten los partidos constitucionalistas para poder enfrentarse a lo que viene y ha reclamado que el PSOE no pacte ni con el populismo ni con los independentistas.

De Carreras también cree que con la moción de censura se "destruyó" un gobierno, el de Mariano Rajoy, para dar paso a un "Gobierno débil" por lo que considera que la moción estuvo muy mal planteada en el sentido que debe tener, es decir, que debe ser constructiva.

Nicolás Redondo también ha querido precisar durante la presentación del manifiesto que 'La España que reúne' no son la plataforma de ningún partido político y "menos de los críticos de un partido". Se trata, según aclara, de una plataforma de la sociedad civil que considera que la moderación debe ser la situación "virtuosa" que debe regir los principios de la política.