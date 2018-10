El exdirector de la LAV dice no sentirse responsable del accidente del Alvia

ACCIDENTE ALVIA

El exdirector de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Orense-Santiago de Adif cuando descarriló un Alvia en julio de 2013 y causó 80 muertos, Carlos Díez Arroyo, ha declarado hoy en el Congreso que no siente responsabilidad y que existían cientos de curvas peligrosas similares a la del siniestro.,"No me considero responsable", ha subrayado Díez en la tercera comparecencia de esta tarde ante la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente en la curva de Angrois (c