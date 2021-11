El exdirector financiero del IVAM: "Yo no sabía ni quién era Gerardo Rueda"

El exdirector financiero del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Juan Carlos Lledó ha asegurado este miércoles que su función en el museo era exclusivamente administrativa, que ignora "todo sobre los procesos artísticos" y que "no sabía ni quién era Gerardo Rueda".

Lledó ha hecho estas declaraciones en respuesta a la fiscal del juicio por la segunda pieza del conocido como caso IVAM, por la supuesta adquisición de obra falsa del escultor madrileño Gerardo Rueda, que afronta este miércoles su segunda jornada en la Audiencia Provincial de Valencia.

Sobre que el fuese mano derecha de Consuelo Císcar en el IVAM pesan acusaciones de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.

Al igual que Císcar, Lledó ya fue condenado el pasado verano a un año de prisión por haber cometido prevaricación y malversación de caudales públicos al utilizar los recursos del museo para favorecer la carrera artística como escultor del hijo de Císcar y del exconseller del Gobierno valenciano condenado varias veces por corrupción Rafael Blasco (PP), Rafael Blasco Císcar, conocido artísticamente como 'Rablaci'.

"Yo veía el contrato ya realizado, cuando se pasaba a la firma a la directora, mi única labor era cuando se daba el visto bueno a las facturas, se emitía un documento de pago que firmaba la directora. La facultad para ordenar los pagos correspondía a la directora. El órgano de contratación era la directora gerente, y no cabía delegación alguna", ha asegurado Lledó en alusión a Císcar.

"La ley dice que el IVAM se somete a derecho privado, era indudable que era así en aquella época, y por tanto la compra de obras de arte sería un contrato de suministro, negociado sin publicidad, porque en los contratos artísticos no existe concurrencia y normalmente no se negocia el precio", ha agregado el exresponsable financiero del IVAM, quien posteriormente ha aclarado que en 2007 se modificó la Ley de Contratos, "y la Intervención se manifestó en sentido diferente".

Sobre la negociación de los precios de las piezas que el museo compró al hijo de Rueda, ha negado haber participado en reunión alguna. "La competencia era de la directora gerente", ha insistido.

Preguntado por la fiscal sobre si solicitó certificado de autenticidad de las obras de Gerardo Rueda, Lledó ha contestado: "cuando se compra obra de arte, sobre todo en aquella época, nunca se pedía certificado de autenticidad. Entre otras cosas porque se pagaba una vez recibida la obra, y nunca se ha producido una reclamación. Además, si el vendedor es el heredero universal del artista, la presunción de legalidad es completa".

"No sé si podían ser falsas -las obras-, para eso está el departamento de conservación, que certificó todo como obra de Gerardo Rueda. No se dice en un solo correo en 10 años que la obra pueda no ser de Rueda", ha concluido.

Para Juan Carlos Lledó la fiscal reclama cinco años y medio de prisión y una multa de 63.000 euros, y en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los tres acusados (Consuelo Císcar y José Luis Rueda) una indemnización de 3.456.876 euros, que deberán abonar de forma solidaria y conjunta.