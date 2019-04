El exconseller Santi Vila ve como "agua de primavera" el triunfo del PSOE

ELECCIONES PDECAT

El ex conseller de la Generalitat Santi Vila ha sugerido al PdeCAT que "abra una reflexión urgente, apelando a la razón y no al sentimiento" tras la derrota electoral en Cataluña, y ha calificado como "agua de primavera beneficiosa" el triunfo del PSOE, que encarna "la reconciliación y moderación".,En diálogo con Efe tras participar de un debate organizado por el Foro Next, Vila ha valorado la victoria electoral de los socialistas por tratarse de "gente moderada que arries