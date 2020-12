El exconseller Josep Rull pide una victoria del independentismo el 14F: "Nuestras ideas no las borrarán"

Defiende la amnistía y cree que la propuesta de indulto "huele a electoralismo"

El exconseller Josep Rull, condenado a prisión en el juicio al 1-O, ha pedido este miércoles asegurar una victoria del independentismo en las elecciones al Parlament previstas para el 14 de febrero: "Nuestras ideas no las borrarán, nos mantenemos en pie y no nos rendiremos nunca, y la manera de solemnizarlo es donde los catalanes siempre lo hemos hecho, democráticamente y en las urnas".

Lo ha expresado en declaraciones a los medios en Terrassa (Barcelona) al acudir a una recogida de firmas para la candidatura de Junts el 14F, y ha manifestado que sus ideales "son simplemente imbatibles a pesar de que haya una Fiscalía que pretenda" que los condenados por el 1-O pidan perdón por los delitos por los que fueron sentenciados.

Sobre sus tiempos de permiso fuera de prisión, ha explicado: "Aprovecho para estar con la familia pero también para reafirmar la idea de que nosotros continuamos en activo, que nosotros no nos rendiremos nunca".

"Creo que el 1-O fue una ola inmensa de esperanza y hoy estoy aquí recogiendo estas firmas para que el 14F el independentismo tenga una victoria estallante", y ha defendido a Junts como un instrumento para recuperar la esperanza e ilusión colectiva del independentismo.

Preguntado por si confía en que haya cambios en su situación penitenciaria durante el próximo año, ha defendido que la mejor opción "es la amnistía, porque parte de la base de que no hay culpabilidad", y ha sostenido que él y el resto de líderes independentistas encarcelados no cometieron ningún delito al organizar el 1-O.

En cuanto a la posibilidad de sean indultados, ha manifestado: "Pido que no se juegue más con nuestras familias generando unas expectativas que no se cumplen nuca. Esta propuesta de Sánchez huele a electoralismo. Que no se frivolice con instrumentos ni esperanzas", ha pedido.