Un exconseller de ERC recelaba de Canadell en la Cambra: "no es serio"

El exconseller de ERC Xavier Vendrell pidió al empresario Joan Font, propietario del Grupo Bon Preu, que se postulara para presidir la Cambra de Barcelona en lugar de Joan Canadell ante la preocupación que les suscitaba su figura: "Creo que no ayudará a la imagen de los independentistas. No es serio".

Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Efe, que la Guardia Civil ha remitido al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en el marco del caso Volhov, por el que Vendrell fue detenido el pasado octubre, y que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a Waterloo.

Las conversaciones de wasap intervenidas por el instituto armado en el móvil de Vendrell reflejan las gestiones que llevó a cabo para tratar de influir en políticos y empresarios en todo tipo de negocios, así como su ascendencia política, como en el caso de Font, al que pidió que se postulara para presidir la candidatura independentista "Les Cambres: Eines de País", que ganó las elecciones de la Cambra con mayoría absoluta.

Font era entonces el representante de la empresa de mayor tamaño de esta candidatura -que acabó liderando durante los dos primeros años Canadell, actual diputado de JxCat en el Parlament- pero se descartó como presidente, una decisión que refleja la conversación intervenida a Vendrell.

En la misma, que tuvo lugar el 5 de mayo de 2019, Vendrell le pregunta a Font si "la idea es que la Cambra la presida Canadell": "Nos preocupa mucho que sea este señor, creo que no ayudará a la imagen de los independentistas. No es serio. ¿No podrías ser tu?", le plantea.

A lo que Font responde que no lo sabe pero que él tiene "mucho trabajo" en Bon Preu.

Los chats intervenidos también ponen de relieve contactos entre Vendrell y el entonces conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (de Junts), al que contactó para interesarse por el estado de las negociaciones que afectaban al empresario Joan Griñó en relación a las plantas de generación energética en las depuradoras, tal como sostiene la Guardia Civil.

"Griñó me comenta que la situación por el vertedero de Riba-roja se está liando y me pide que le eche una mano ante la gente de Esquerra. Antes de hacerlo, quería hablar contigo para no hacer o decir nada inoportuno", le explica a Calvet en enero de 2019.

De hecho, meses más tarde, vuelve a escribir al exconseller para pedirle un encuentro en el que abordar el asunto de Villa Bugatti, una masía de lujo de Cabrera de Mar (Barcelona) con la que, según el juez, Vendrell dio un pelotazo urbanístico al doblar su valor.

El informe también recoge las gestiones de Vendrell para "entrar en el negocio de las minas de Cardona", explotadas por la empresa Iberpotash, cuyo abogado es el excalcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Lluís Recoder.

De acuerdo con el instituto armado, "se pretende instalar un vertedero nuclear en Cardona que cuenta con el informe favorable de Recorder, si bien el ayuntamiento no lo autoriza porque Vendrell pretendía hablar con los responsables del gobierno y presentarles a Griñó".

"Para avanzar en sus proyectos -prosigue la Guardia Civil- Vendrell se puso en contacto con Albert Castellanos -el número dos de Economía- y con el secretario general de agricultura, David Mascort, para que a su vez éste intercediese ante la directora general del Institut Català de Finances, Anna Álvarez, para obtener un préstamo de Griñó de un millón de euros".

Entre los contactos de Vendrell, figura también el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), con el que trató de "desencallar" el proyecto de Torres Salses, que adquirió en diciembre de 2018 la empresa Eurofund Capital Partner.

Según la Guardia Civil, el exconseller Felip Puig (JxCat) "presionó" a Vendrell para que "convenciese" a Pueyo, un cometido al que supuestamente se comprometió pero con "discreción por si los de su partido de enteraban".

Paralelamente, uno de los "socios" de Vendrell le reenvió un mensaje en el que se pedía que "alguien desde el PDeCAT con poder y ascendencia parase a Toni Postius", teniente de alcalde de Urbanismo en Lleida que "estaba dificultando la aprobación urbanística" de Torres Salses.

En otra conversación, de febrero de 2019, una persona le pedía a Vendrell que contactara con el exconseller de Salud Toni Comín para intentar que hablara bien de él en ERC con el objetivo de encontrar una oferta profesional.

Vendrell contestó que Comín, ahora próximo a Junts, "no es hoy un buen padrino en Esquerra" y que en la dirección del partido republicano estaban "bastante quemados con él", por lo que intentaría tratar el asunto con el dirigente de ERC Pere Aragonès -actual presidente de la Generalitat-, si bien no consta que lo hiciera. EFE

