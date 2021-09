La exconcejala del BNG que impidió la moción de censura en Fene alega que desconocía que su decisión era ilegal

La exconcejala del BNG acusada de prevaricación por suspender el pleno de Fene en 2017 e impedir una moción de censura se ha declarado inocente y ha alegado que desconocía que su decisión era ilegal, durante el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en octubre de ese año cuando la exedil, que conformaba la mesa de edad del ayuntamiento junto a una concejala del PP, suspendió el pleno en el que se iba a debatir la moción de censura de la formación popular y Somos Fene contra el gobierno local del BNG y Esquerda Unida, encabezado por Juventino Trigo.

En su declaración, la acusada achacó su confusión a una medida cautelar contra dos concejales que habían abandonado el BNG y tenían condición de no adscritos. Según explicó desconocía que el resto de medidas judiciales permitían celebrar el pleno al no tener "conocimiento en derecho".

La exedil justificó que su decisión fue tomada por "las circunstancias" y añadió que nadie la advirtió en aquel momento de que su decisión "no era legal".

ADVERTIDA

La secretaria del ayuntamiento afirmó, a su vez, que había advertido de que se cumplían todos los requisitos legales para llevar a cabo la moción. En el momento en el que la exconcejala tomó esa decisión, explicó que no pudo avisar de la ilegalidad porque según declaró, "no se me dio la palabra".

En su escrito de calificación, la Fiscalía pide para la exconcejala diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como para el derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación.