Exconcejal popular Wenceslao Font, candidato de Vox a la Alcaldía de Huelva

Wenceslao Font ex concejal popular durante algunos mandatos de Pedro Rodríguez y hasta hace apenas una semana miembro del PP de Huelva, será el candidato de Vox a la Alcaldía de Huelva de manera independiente, ya que, por el momento, no se ha afiliado a esta formación,

El candidato ha sido presentado hoy en un acto en el que ha estado acompañado por el parlamentario onubense Rafael Segovia y el número 1 al Congreso de los Diputados de Vox por Huelva, Tomás Rodríguez.

Font ha manifestado que se trata de "una decisión muy meditada" que tiene en su base "su ilusión de mejorar Huelva y de hacer cosas importantes por ella".

"Me marché del PP porque necesitaba un descanso y creía que allí ya no era útil", ha indicado, asegurando que en este nuevo proyecto va a trabajar "arduamente" para lograr ese objetivo de mejorar las cosas "haciendo llegar propuestas a las instituciones".

Por su parte, Segovia ha señalado que no es la primera vez que contactan con Font para que se presentara con su partido: "Ya en 2015 yo mismo lo tanteé aunque entonces me dijo que no, porque seguía perteneciendo al PP, es una de las personas más leales que conozco. Pero cuando supimos que abandonaba el PP no nos lo pensamos".

Fernández, por otra parte, ha indicado que la lista completa de la candidatura de Vox a las elecciones municipales en Huelva se conocerá al completo mañana, aunque ha avanzado que habrá "diferentes perfiles y que la mayoría no vienen de la política".

Hasta su petición de baja en el PP esta misma semana, Font era responsable de redes y miembro del equipo de trabajo de la candidata popular a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín.

Formó parte como concejal de la primera corporación municipal de Pedro Rodríguez, a mitad de los 90, y, posteriormente, volvió a ella en 2014.