El excargo de CDC que buscó apoyo ruso deja JxCat por discrepancias en Reus

El exdirigente de CDC Víctor Terradellas, que buscó apoyo ruso al proceso independentista catalán, ha anunciado este lunes que renuncia a concurrir a las primarias de JxCat para ser alcaldable por Reus (Tarragona), por falta de "neutralidad" del proceso, y se da de baja como militante.

En un escrito difundido por el propio Terradellas, al que ha tenido acceso Efe, explica que las primarias para la elección del candidato de Junts por Reus que relevará al actual alcalde, Carles Pellicer, "no son unas primarias ni lo pueden ser" porque "todo está pactado" para que la sucesora sea Teresa Pallarès, segunda teniente de alcalde del municipio.

"Los órganos de dirección han actuado sin ningún tipo de neutralidad. Hoy anuncio que no quiero ser partícipe de este juego", asegura, después de haber "topado con presuntos errores, expulsión del grupo local de whatsapp, información escondida, avales y voto condicionados, pérdida de confianza, obstáculos por parte del partido a nivel local" y "ninguna facilidad a nivel nacional".

Terradellas da a entender que JxCat le ha puesto todo tipo de trabas y "presiones" para evitar que fuese el candidato por Reus en las elecciones municipales de 2023.

"Un partido, una dirección que no defiende la verdad ni el proyecto, no creo que sea el partido del presidente Puigdemont. Él lo construyó para actuar con unas formas diferentes y no repetir estructuras del pasado", argumenta.

Tras afirmar que el independentismo está "huérfano" de opción electoral en Reus y en Cataluña, Terradellas hace un llamamiento a "crear una plataforma para acabar de concretar" la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.

El anuncio de Terradellas llega después de que el pasado 11 de mayo declarase durante tres horas como imputado ante el juez que investiga el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a fundaciones afines a CDC, entre ellas Catmon e Igman, que administraba junto al diputado de JxCat Francesc de Dalmases.

Terradellas admitió ante el juez que Carles Puigdemont se reunió dos veces con supuestos emisarios del "entorno del Gobierno ruso" que ofrecieron apoyo a una Cataluña independiente, pero negó que el expresident le encargara esos contactos y que les diera crédito.

Un audio hallado en su móvil -grabación de una conversación suya con los excargos de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell en la que habla de supuestos apoyos rusos a la independencia- dio pie a la llamada "operación Volhov", una macro-causa en la que el juez indaga el presunto desvío de fondos al abrigo del procés.