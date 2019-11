Excargo CDC desvincula a Puigdemont de sus gestiones en Rusia por el 'procés'

El exdirigente de CDC Víctor Terradellas ha desvinculado al expresidente catalán Carles Puigdemont de sus contactos en Rusia para recabar apoyos a la independencia y del listado en que clasificaba a mandos de Mossos por su nivel de patriotismo, tras recalcar que siempre "iba por libre".

En una entrevista en la emisora RAC 1, Terradellas, investigado por su presunta relación con una trama de concesión fraudulenta de subvenciones, ha negado además que desviara un solo euro de esas ayudas públicas para sufragar los gastos de Puigdemont en Bélgica o para los preparativos del 1-O, como sospecha el juez instructor.

El investigado, que fue responsable de Relaciones Internacionales de la extinta CDC, ha explicado que es "muy buen amigo" de Puigdemont, al que considera "un gran patriota", y que últimamente se ha comunicado con él "en algún chat" telefónico, aunque hace meses que no lo ve.

Terradellas no ha tenido reparos en reconocer que se reunió en Rusia con Serguei Markov, exdiputado del partido oficialista Rusia Unida y próximo a Vladimir Putin, igual que "con 5.000 personas más" que estaban interesadas en el proceso independentista en todo el mundo, aunque ha insistido en que "nunca" recibió ni una indicación del Govern de Puigdemont para esas gestiones.

"Siempre iba por libre", según el investigado, que ha apuntado que no recuerda su conversación con Markov, quien ha explicado a medios catalanes que Terradellas le pidió apoyo a una Cataluña independiente a cambio de reconocer la anexión rusa de Crimea.

Tras negar haber mantenido contactos en China sobre el 'procés' y desmarcarse de una carta que se le incautó supuestamente dirigida al líder ultra ruso Vladimir Zhirinovsky, Terradellas ha recordado que España "está negociando con Arabia Saudita" y que el mundo actual "está escorado hacia Oriente", por lo que tanto el Estado español como un eventual estado catalán debería conversar con países como "China, Rusia, Birmania, India o Irán".

En relación con la clasificación de mandos de los Mossos d'Esquadra anotada en una libreta que se le intervino, ha recalcado que él es "una persona particular que puede escribir lo que quiera, cuando quiera" y ha aseverado que es posible que se limitara a anotar "apreciaciones" que otra persona le sugería.

Respecto al calificativo de "lesbiana" anotado junto al nombre de una comisaria, ha añadido: "pondría la mano en el fuego que nunca he hecho una precisión como esta, básicamente porque he trabajado con gente de conductas sexuales diferentes con todo el respeto del mundo siempre".

Terradellas ha admitido que instó a Puigdemont a no convocar elecciones tras el 1-O y ha opinado que fue "un error" suspender la declaración de independencia en busca de una negociación con el Estado, como también lo es "lo que se está intentando ahora para hacer un gobierno en el Estado español".

Según el investigado, que ha precisado que solo se debe a sí mismo y a los "valores" que le han enseñado en casa, "no hay reconocimiento internacional hasta que no demuestras que quieres aquello que quieres realmente. No habrá ningún país de mundo que se moje si tú no te has mojado hasta el fondo".