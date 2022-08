Excarcelan a un conductor tras volcar su coche en Baiona

Un conductor ha necesitado ser excarcelado por los bomberos tras volcar su coche a las 3,30 horas de la madrugada de este jueves en el municipio pontevedrés de Baiona, en la calle Pardanela.

El 112 Galicia fue informado, por el sistema de aviso de emergencia integrado en el coche implicado, de un siniestro con dos personas afectadas, que en un primer momento no contestaban y parecían estar atrapadas. Momentos después, un particular confirmaba el accidente e indicaba a la central de Emerxencias de Galicia que era uno de los ocupantes el que no podía abandonar el vehículo por sus propios medios, y de la necesidad de asistencia sanitaria urgente. El otro ocupante no estaba atrapado.

Tras tener constancia del accidente, el 112 dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Porriño y a los de Vigo, al GES de Val Miñor, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Baiona.

Fueron los Bomberos de Porriño y de Vigo, así como el GES de Val Miñor, los encargados de la excarcelación del conductor del vehículo, que fue finalmente trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

A continuación, se solicitó la intervención de los servicios de mantenimiento de la carretera a fin de restablecer el tráfico con la mayor celeridad.