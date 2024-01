Excandidato de Podemos en Madrid tilda de "infamia" que los morados rechacen la reforma del subsidio de desempleo

El excandidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid en las últimas elecciones municipales Roberto Sotomayor ha tildado de "infamia" que la formación morada vote en contra de la reforma del subsidio de desempleo.

"Podemos tumba un decreto pionero que mejoraba por primera vez en España los subsidios de desempleo. 730.000 personas que van a cobrar 90? menos al mes. ¡Qué infamia!", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'X'.

La que fue número dos en la lista de los morados al Consistorio madrileño Carolina Alonso, que también se apartó del partido, ha destacado que Podemos se ha equivocado al votar en contra de los cambios al subsidio de desempleo.

"Ojalá se pueda enmendar y se pueda propiciar una negociación y no sea demasiado tarde. Si eso no sucede, toda la carga caerá sobre sus espaldas, porque en la calle la posición que no se entiende, ahora mismo, es la de Podemos", ha apostillado.

Finalmente, ha dicho que el hecho de que sea justo el decreto impulsado por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, el que Podemos ha rechazado añade a su decisión "un plus de desconfianza, que será difícil de revertir".