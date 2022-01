El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC), en prisión tras dos condenas

El exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos, del PSC, ha ingresado esta tarde en la cárcel de Lledoners para cumplir su segunda condena del caso Mercurio, que suma tres años de cárcel, por ordenar a la policía local que retirara multas a sus familiares.

Según han informado fuentes penitenciarias, el exalcalde ha entrado hacia las 18:00 horas de esta tarde en el centro penitenciario, situado en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), sin agotar el mes de plazo que le concedió la Audiencia de Barcelona para ingresar en prisión de forma voluntaria ni recurrir la decisión del tribunal.

El pasado mes de diciembre, la Audiencia de Barcelona rechazó suspender el ingreso en prisión de Bustos, como había solicitado su defensa, y le dio 30 días para que ingresara en un centro penitenciario de su elección.

Bustos cuenta con otra sentencia firme de un año y nueve meses de cárcel -que sí le fue suspendida- por usar su influencia sobre una alcaldesa socialista para colocar a una ex alto cargo del tripartito catalán, caso por el que también fue condenado el ex número dos del PSC Daniel Fernández.

A raíz del llamado caso Mercurio, de presunta corrupción urbanística con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell, el exalcalde, que dejó el cargo en 2013, fue también condenado como responsable a título lucrativo en una pieza sobre malversación de fondos, y está a un paso de juicio en otras dos.

La Audiencia ordenó el ingreso en prisión de Bustos por la retirada de multas a familiares, al estimar que en su caso no concurren "circunstancias excepcionales personales" que justifiquen la suspensión de la condena.

El tribunal argumentó también que el tráfico de influencias por el que se condenó a Bustos "está enmarcado dentro de los delitos de corrupción" y que, aunque el beneficio económico que obtuvo fue "nimio", su conducta "supuso un descrédito gratuito para la administración pública" causado "precisamente por la autoridad con más rango en el ámbito municipal".

Por la retirada de dos multas a sus familiares en el año 2012, cuando era alcalde de Sabadell, la Audiencia condenó a Bustos por dos delitos de tráfico de influencias e impuso 15 meses de cárcel y 11 de inhabilitación para cargo público al exintendente de la Policía Local que había anulado las sanciones.

Una vez la sentencia fue firme, tanto la Fiscalía como la acusación popular ejercida por la plataforma "Sabadell Lliure de Corrupció" apoyaron el ingreso en prisión del exalcalde, mientras que el ayuntamiento -acusación particular en la causa y ahora gobernado por PSC y Podem- no se pronunció en ningún sentido, al no haber podido consensuar su postura con los partidos de la oposición. EFE

