El European Outdoor Film Tour abrirá este enero en Canarias su gira nacional con la nueva programación

El European Outdoor Film Tour (EOFT), el festival de cine de montaña más grande de Europa, regresará durante este mes de enero a las islas de Tenerife y de Gran Canaria, donde estrenará su nueva programación, que incluye seis cortos de aventura en la naturaleza, con el deporte como seña de identidad.

Así lo ha informado la organización, que agrega que la gira nacional comenzará el 21 de enero en el Teatro Guimerá de Santa Cruz, a la que seguirá su cita en Gran Canaria el 26 de enero en el Teatro Guiniguada.

En concreto, la de Tenerife será la primera de las 20 citas que la EOFT celebrará en capitales de provincia para llevar historias de impacto, personales, narradas en primera persona a todos los rincones del país.

De esta manera, esta nueva edición es un terremoto de adrenalina, una gran aventura en pantalla grande con el desierto, el agua, el aire, la nieve, y las rocas como algunos de sus espectaculares platós naturales.

Por su parte, el EOFT viaja por todo el planeta de la mano de entusiastas del deporte al aire libre, envuelto en paisajes espectaculares para conocer los rincones más salvajes del mundo, con historias únicas contadas en primera persona que viajarán a lo largo de esta temporada a 27 países del planeta en más de 550 eventos.

Entre los cortos que se proyectarán están 'The great traverse', 'Triple edge', '972 breakdowns', 'The nine wheels', 'Summits in the sky' y 'Shifting', trabajos seleccionados entre miles de candidatos de todo el mundo.

El festival se proyecta en versión original, con subtítulos en castellano y traducción en lengua de signos, para romper las barreras idiomáticas y comunicativas en un evento accesible y global.