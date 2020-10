Europa se asoma al abismo de un nuevo confinamiento total y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Europa se asoma al abismo de un nuevo confinamiento total por el imparable avance de la pandemia

La segunda ola de la pandemia sigue provocando estragos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En las últimas horas hemos conocido que los gobiernos de Francia y Alemania han decidido endurecer sus restricciones para intentar controlar la pandemia, unas medidas que se suman a las impuestas en España tras el decreto del estado de alarma y a la de otros países que siguen observando un notable crecimiento de la curva en esta segunda ola. Francia y Alemania endurecen sus medidas

2. El PP se abstendrá en la prórroga del estado de alarma y denunciará ante la UE que Sánchez eluda al Parlamento

El PP no respaldará pero tampoco bloqueará el estado de alarma y optará mañana por la abstención en la prórroga de esta medida porque rechaza la falta de control parlamentario y judicial durante medio año, pero cree que "no puede oponerse a un marco de actuación urgente". Fuentes de la dirección del PP han comunicado el sentido de su voto, que mañana defenderá desde la tribuna su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Además, el PP anuncia que acudirá a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa "para solicitar a las instituciones europeas que garanticen la separación de poderes" que a su juicio "no respeta" el Gobierno de Pedro Sánchez.

3. Castilla-La Mancha y Castilla y León cierran hasta el 9 de noviembre y Ayuso pedirá hacerlo "por días"

El primero en hablar ha sido Alfonso Fernández Mañueco, después le ha seguido García-Page y finalmente ha sido Díaz Ayuso quien ha confirmado que también su región quedará confinada. La diferencia ha sido el tiempo. Mientras que las Castillas han asegurado que el cierre comenzará a partir de este próximo viernes 30 de octubre hasta el 9 de noviembre, la Comunidad de Madrid ha anunciado que se dirigirá a Pedro Sánchez pidiendo cerrar solo algunos días, con el puente de todos los santos en el horizonte.

4. La Comunidad de Madrid cerrará perimetralmente la región "por días" si el Gobierno se lo permite

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a cerrar la Comunidad de Madrid en el puente de Todos los Santos del próximo fin de semana si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepta la opción de hacer confinamientos en las comunidades autónomas "por días". "Podemos intentarlo, este puente es una buena oportunidad", ha dicho Ayuso tras una reunión celebrada en Ávila con los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quienes han anunciado que cerrarán las comunidades que gobiernan hasta el 9 de noviembre.

5. El cierre perimetral alcanza a ocho comunidades que aumentan sus medidas de restricción

Ocho comunidades autónomas viven ya o han anunciado su cierre perimetral para frenar la propagación del coronavirus, al sumarse a esta restricción Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, mientras que Madrid ha anunciado que pedirá hacerlo solo por días para limitar el movimiento únicamente en el puente. El establecimiento de fronteras contra la covid-19 alcanzará a 11 millones de españoles, 17 si se suma a la Comunidad de Madrid, que no podrán salir ni entrar de sus territorios sin motivo justificado, una fórmula que busca reducir la propagación del coronavirus e impedir que los ciudadanos viajen en el Puente de Todos los Santos, que arranca el viernes.