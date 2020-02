La Eurocámara debatirá si el encuentro entre Delcy y Ábalos vulneró las sanciones de la UE

El pleno del Parlamento Europeo ha aceptado este lunes un cambio en la agenda de su sesión plenaria para incluir un debate sobre el encuentro entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hace unos días en el aeropuerto de Madrid y pedir a la Comisión Europea que aclare si esta reunión supuso una vulneración de las sanciones que la UE impuso a varios altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, incluida su vicepresidenta.

La modificación ha sido promovida por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas y aprobada por el pleno con 189 votos a favor, 159 en contra y diez abstenciones. El debate tendrá lugar el martes por la tarde.

Los liberales europeos, grupo al que pertenece Ciudadanos, han respaldado a Cañas para presentar esta petición, que también ha contado con el apoyo del Partido Popular Europeo. Los Socialistas y Demócratas europeos votaron en contra por considerar que no es un asunto sobre el que debiera pronunciarse la Eurocámara.

Las seis grandes mentiras de Ábalos

El periodista Juan Luis Galiacho contó en 'El Cascabel' esta versión del encuentro: “Delcy está parada en la puerta de pasaportes sin permitirle entrar. La dejan en la sala de retornados, hasta que deciden llevarla a la sala VIP de viajes privados. Allí llega Ábalos y mantienen la conversación hasta que ella coge el siguiente vuelo comercial", explicaba Galiacho.

Ábalos en todo momento ha evitado hacer referencia a esta despedida. Una clara huida tras la ristra de contradicciones en las que ha caído en cada comparecencia ante los medios. Recordamos que en la entrevista que publicó el sábado pasado en 'La Razón', negó que se viera con Rodríguez en la terminal y afirmó que sólo la había saludado dentro del avión. Un día después, en el programa 'El Objetivo' de La Sexta, el ministro tampoco aportó este dato. Una suma de despropósitos, o de mentiras. En realidad seis que, el propio ministro, fue confirmando y desmintiendo con horas de diferencia. Repasamos las seis grandes contradicciones de José Luis Ábalos en sus versiones sobre la reunión con Delcy Rodríguez:

1. Recoger a su amigo, el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia:

En primer lugar, Ábalos aseguró que acudió al aeropuerto a título privado a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años y que viajaba en el mismo avión que la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El ministro de Transportes sostuvo que no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana y su intención al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella.

2. Admite una reunión, pero con el ministro de Turismo:

Poco después, el ministro argumentó que sí que había existido un encuentro con un miembro del Gobierno de Venezuela, pero que se trataba del comentado amigo, ministro de Turismo, Félix Plasencia.

3. Encuentro "fortuito" y "saludo forzado":

El dirigente socialista y miembro del Gobierno señaló que la vicepresidenta del Ejecutivo venezolano, Delcy Rodríguez, "no pisó territorio español" y que "no hubo reunión" entre ambos, aunque sí un "saludo forzado". "Yo creo que fue una circunstancia muy fortuita, muy casual y dentro de mis circunstancias lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema", indicó el ministro.

4. Saludo y recordatorio legal dentro del avión:

En su cuarta versión, Ábalos aceptó haber visto y saludado a la vicepresidenta de Nicolás Maduro a bordo del avión, y que solo se limitó a recordar que no podía pisar territorio español al pesar sobre ella una restricción de viajar a territorio europeo debido a las sanciones que pesan sobre Venezuela. También explicó que la saludó a instancias del ministro de Turismo de Maduro, Félix Plasencia. "Mi propósito era recoger al ministro", dijo Ábalos, que recalcó que, mientras él estuvo allí, la ministra no bajó del avión.

5. "Servicio al país" y encuentro de 25 minutos:

La quinta etapa fue una de las más escandalosas. El ministro aseguró que mantuvo un encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, entre "unos 20 y 25 minutos", en los que no le dio tiempo "a tratar nada". En una entrevista en La Sexta, Ábalos señaló que, dos horas antes de ir a recibir al ministro de Turismo venezolano, recibió una llamada del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pidió que se asegurase de que la vicepresidenta venezolana no entraba en España. Durante la explicación, el ministro negó que Rodríguez tocara suelo español y aseguró que el Gobierno de España "no incumplió resoluciones europeas". "Hemos asegurado de que se cumplieran", añadió. Finalizando la estampa con lo que el ministro definió como un "servicio a España".

6. La sala vip:

Cerrando el círculo llegamos a la sala vip, tema con el que comenzábamos la noticia. Ábalos volvió a ver una segunda vez a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras saludarle en el interior del avión, para recordarle que no podía entrar en España en virtud de las sanciones europeas. El ministro se despidió de ella en la sala VIP de autoridades de la terminal 1 del aeropuerto de Barajas. "Dos besos y hasta luego", relatan las fuentes, que niegan que la despedida pueda ser considerada como una segunda reunión o encuentro.

En resumen, un despropósito sin parangón, que deja al ministro en la cuerda floja tras las denuncias de PP y Vox. Los dos partidos han denunciado las mentiras y han vuelto a pedir su dimisión así como que comparezca ante el Congreso para explicar lo ocurrido.