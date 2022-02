Eugenio Pino: No hubo intención de perjudicar a familia Pujol al dar pendrive

El exdirector adjunto de la Policía, Eugenio Pino, ha afirmado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que "no hubo intencionalidad de perjudicar a la familia Pujol", sino solo de "coger una prueba y remitirla al juzgado" al recibir y entregar a otro mando un "pendrive" que contenía información de esa familia y cuya procedencia era presuntamente ilícita.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM ha celebrado este viernes la vista del recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a Pino y al inspector jefe Bonifacio Díaz de un delito de revelación de secretos.

El recurso fue interpuesto por Jordi Pujol Ferrusola, cuyo letrado ha argumentado que el exDAO deber ser condenado por una actitud reprochable penalmente, aunque ha dejado la puerta abierta a que lo sea a dos años de cárcel -y no a dos y medio, como solicitaba inicialmente- en virtud del artículo 197 ter del Código Penal.

"No hubo intencionalidad de perjudicar a la familia Pujol", ya que se trató de "coger una prueba y remitirla al juzgado", ha dicho Pino ante la Sala presidida por el presidente del TSJM, Celso Rodríguez, asegurando que los policías no son jueces para rechazar inicialmente una prueba y en concreto él "no tenía capacidad de dirigirse a los jueces", sino solo de coordinar el trabajo de los policías.

Pino ha recordado que recibió el "pendrive" de manos de un jefe de una unidad policial y ordenó a ese comisario que lo reenviara al juez, que es lo que ha aprendido que hay que hacer en su carrera, y a partir de ahí se olvidó de ese tema.

Ha incidido en que los agentes están "para recoger y valorar todo tipo de pruebas", pero no son jueces.

Previamente, su letrado ha defendido la sentencia que absolvió a Pino, al que ha definido como "un mando con 47 años en la Policía que, cuando le llega un elemento que puede ser importante para una investigación policial, lo manda a la unidad de policía que investiga" ese asunto, y ha dicho que, si hubiese optado en cambio por "tirarlo a la papelera, entonces habría sido condenado por otro tipo de delito".

Por su parte, el abogado de los Pujol, Cristobal Martell, ha defendido que "no estamos aquí para jugar a la policía patriótica ni a la guerra de comisarios; es una cuestión muy técnica", y ha sostenido que "el Estado de Derecho gana músculo y rigor si respetamos la legalidad procesal".

Martell ha tildado la sentencia que absolvió a Pino como "brillante" pero también "peligrosa, porque establece una serie de barra libre que autorizaría a los policías a obtener materiales ilícitos y a llevar el proceso con esa alegría".

La fiscal ha defendido la absolución de Eugenio Pino, como ya hizo en el proceso, al no ver delito en el hecho de que el entonces director adjunto operativo de la Policía, cuya obligación es coordinar, diese el "pendrive" a otro mando para su valoración.