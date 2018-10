Etarra Apeztegia,a prisión por proponer atentar contra funcionarios prisiones

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha enviado a prisión provisional y sin fianza al etarra José Carlos Apeztegia Jaca, en libertad desde mayo de 2013, y que fue detenido ayer en Hernani (Guipúzcoa) por haber facilitado en 2002 datos para atentar contra funcionarios de prisiones.

En concreto, el etarra propuso "poner un coche bomba" en la sede en Madrid del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP, a los que califica de "carceleros fascistas", de seguir "mostrando ese comportamiento para con los presos políticos vascos", según relata De Egea en el auto en el que le envía a prisión por un delito de integración en organización terrorista.

En la aparición de los elementos incriminatorios contra Apeztegia ha sido clave la documentación que fue entregada por Francia a las autoridades españolas el pasado mes de febrero, según informó ayer el Ministerio del Interior.

En una carta remitida a la dirección de la banda en junio de 2002, Apeztegia advertía de un cambio de director en la prisión de Málaga y explicaba que este podía haber recalado en Alicante, "aunque no puedo asegurarlo", precisaba, disculpándose de no haber incluido "el cambio" en la anterior misiva porque no se había enterado antes.

"Por otro lado -proseguía la carta, últimamente se han producido palizas a compañeros de varias cárceles, así que hay que enviar un mensaje claro a los carceleros, para hacerles entender que no vamos a aceptar este tipo de cosas".

Señaló en este sentido a los "carceleros fascistas" del sindicato ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) y consideró que "probablemente sería un mensaje claro poner un coche bomba en la sede de dicho sindicato en Madrid, al menos si siguen mostrando ese comportamiento para con los presos políticos"

A su juicio, y siempre según esa carta, "una acción de ese tipo tendría un eco considerable y sería ideal meter el miedo en el cuerpo de los carceleros".

"Sin más, ser buenos y muchos abrazos, adelante siempre", se despedía así el etarra en la carta dirigida a la cúpula de ETA y que fue intervenida en mayo de 2003 en la detención en Saintes (Francia) de la exdirigente de la banda, Ainhoa García Montero, junto a Aitor García Justo, Asier Aranguren y Thierry Idart.

Ante estos indicios, De Egea -en funciones de sustitución del Juzgado Central de Instrucción número 3 al no haber aún tomado posesión su actual titular, la juez María Tardón- ha acordado la prisión por riesgo de fuga ante la gravedad de la pena que le pueda recaer por estos hechos y por la ausencia de un claro arraigo familiar y laboral.

Apeztegia fue arrestado en el marco de la operación Lenteak por un presunto delito de pertenencia a organización terrorista con la circunstancia agravante de reincidencia.

Las investigaciones se iniciaron en 2016 en el marco de la constante labor de búsqueda que lleva a cabo la Guardia Civil en relación con las acciones cometidas por ETA que hasta la fecha permanecen sin esclarecer o juzgar.

Los agentes constataron que en el año 2002, estando condenado y preso por el intento de un asesinato mediante atentado terrorista, habría conseguido constituir un canal de comunicación estable y seguro desde prisión con la dirección de la organización terrorista a la que remitió varias informaciones sobre potenciales objetivos proponiendo atentar contra ellos.