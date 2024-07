Un estudio en el río Nalón advierte del peligro del cambio climático para estuarios contaminados por la industria

Un estudio de UPV/EHU advierte del peligro que supone el cambio climático para los estuarios contaminados por la industria, ante el riesgo de que los antiguos sedimentos de la minería y la industria pesada afloren con las riadas. El estudio se ha realizado en el río Nalón (Asturias).

Según ha informado el centro universitario, el trabajo, realizado por el investigador en el departamento de Geología de la Universidad del País Vasco, Jon Gardoki, y que se ha publicado en la revista Science of the Total Environment, está localizado en el estuario del río Nalón, en Asturias, al ser este enclave "especialmente sensible por su historia ligada a la minería del carbón y del mercurio".

"Una de las novedades del trabajo consiste en la reconstrucción de la transformación histórica de un estuario altamente contaminado. Estas acciones, en un contexto de, cambio global y de aumento generalizado del nivel marino, son muy importantes puesto que ayudan a conocer y a entender las futuras trayectorias ambientales de las zonas litorales históricamente contaminadas y a plantear políticas de gestión costera basadas en criterios científicos", ha indicado Gardoki, autor principal del trabajo junto al grupo de investigación Harea-Geología Litoral, de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

En opinión de Gardoki, "el cambio climático está alterando la frecuencia y la magnitud de procesos hidrológicos entre ellos las inundaciones".

Las riadas provocarían así que salgan a la superficie y se movilicen sedimentos que contienen contaminantes. "En el caso de la ría del Nalón, las marismas que han actuado como 'almacenes' de muy altas concentraciones de mercurio se encuentran en erosión, lo que podría generar que este elemento altamente tóxico, que antes se encontraba inerte, pueda ser movilizado y pasar a integrarse en el ecosistema, con las consecuencias negativas que esto conlleva", ha revelado el investigador.

El estudio ha permitido identificar el potencial riesgo ambiental que puede suponer la incipiente erosión de las marismas del estuario. "Hemos analizado, tanto los procesos naturales (riadas históricas y la intensa acción fluvial) como los provocados por la actividad humana (vertidos ligados a la minería del carbón y del mercurio), que definió la zona desde finales del siglo XIX que han condicionado su evolución ambiental, morfológica y geológica durante los últimos 150 años. La transformación ambiental de este estuario ha quedado registrada en sus sedimentos y desde la Geología podemos leerlos como si fuesen capítulos de un libro y reconstruir al detalle su historia", explica el geólogo.

Gardoki ha insistido además en la necesidad de realizar estos estudios para reconocer la vulnerabilidad de los ecosistemas costeros muy contaminados.

"Este tipo de investigaciones ayudan a entender cómo pueden reaccionar estos ecosistemas de alto valor ecológico frente al cambio climático. Además, permiten desarrollar estrategias de adaptación que son de especial interés para las rías históricamente contaminadas, como la de Bilbao o la de Pasaia", ha añadido.

La investigación se inició en 2019 como un proyecto para estudiar las transformaciones ambientales del litoral del norte de España y Portugal. Entre los enclaves seleccionados se encuentra la Ría del Nalón, debido a su particular historia minera desde mediados del siglo XIX.

"En la actualidad, seguimos investigando otros estuarios altamente contaminados del norte peninsular como la ría de Vigo o la de Bilbao, de la que el grupo hace un seguimiento trianual, con un proyecto financiado por el Gobierno Vasco", han añadido.