Un estudio de Cardiología del Hospital Juan Ramón Jiménez, galardonado por el Hellenic Center

Un estudio del servicio de Cardiología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha recibido el primer premio del concurso de jóvenes investigadores de la Conferencia Cretan Lifestyle 2023, organizado por Hellenic Center of Excellence for Health and Wellness en Grecia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este centro impulsado por miembros de la Escuela de Salud Pública de Harvard (EEUU), constituye uno de los "más destacados" a nivel internacional en promover el estudio de la dieta mediterránea y sus efectos beneficiosos en la salud y el bienestar de las personas.

La ponencia galardonada ha sido presentada por el doctor Jesús Díaz Gutiérrez y muestra los resultados del estudio piloto desarrollado en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez para medir la influencia de la adherencia a un estilo de vida mediterráneo en la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular.

"Una mayor adherencia al índice de estilo de vida mediterráneo se asocia significativamente con un menor riesgo de padecer nuevos eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiaca previamente establecida", ha destacado el doctor Díaz Gutiérrez como conclusión del estudio piloto, quien ha agradecido "a los pacientes y al equipo de Cardiología su contribución desinteresada al estudio".

"Se trata de la primera vez que se relacionan los hábitos de vida de los pacientes cardiacos con sus episodios, ya que hasta ahora las investigaciones se han centrado en población general, no en pacientes" ha indicado.

En concreto, se han valorado cerca de 150 pacientes ingresados en Cardiología en el período 2021-23 con cardiopatía isquémica o fibrilación auricular, a los que se les ha preguntado sobre su estilo de vida de acuerdo a los parámetros establecidos en la encuesta del índice de estilo de vida mediterráneo (Medlife).

Así se ha estudiado en qué medida hacían dieta mediterránea y otros factores como son las preferencias culinarias, hacer actividad física, dedicar tiempo a comer, limitar las bebidas azucaradas y los picoteos, los hábitos saludables de descanso (siesta corta y buen sueño nocturno) y el tiempo que dedican a estar con la familia y con amigos, que en definitiva, representan este estilo de vida.

A continuación se han revisado sus historias clínicas para relacionarlo con el riesgo de tener otro evento cardiovascular (infarto, angina de pecho, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, ictus o mortalidad), poniéndose de manifiesto que las personas con mejor estilo de vida tienen menos riesgo de padecer otros problemas cardiovasculares.

Este estudio viene a demostrar el gran margen de mejora en cuanto al estilo de vida de los pacientes cardiópatas, teniendo además en cuenta que los factores de riesgo cardiovascular en nuestra sociedad van en aumento, por lo que son fundamentales este tipo de iniciativas en las que se mide y se aborden estrategias en este sentido.

Por eso el hospital trabaja en el futuro desarrollo de aplicaciones que ayuden a los pacientes con medidas concretas que les faciliten mejorar sus hábitos de vida.