Estudiantes de FP sanitaria exigen prácticas y alertan de la extensión del problema a otros ciclos

Los afectados vuelven a manifestarse esta semana para reclamar medidas que les permitan concluir sus estudios

Los estudiantes de la rama sanitaria de la Formación Profesional de varios centros de la Comunidad de Madrid se han movilizado de nuevo este martes frente a la Asamblea de Madrid para exigir el acceso a formación práctica y poder finalizar sus estudios reglados, al tiempo que han advertido de la extensión del problema a otros ciclos de FP.

El portavoz de la plataforma 'FP sin prácticas' y también estudiante de radioterapia y dosimetría, Raúl Barata, ha explicado en declaraciones a Europa Press que su principal reivindicación es "poder terminar los estudios en la educación pública".

"El módulo de prácticas o FCT, Formación y Centro de Trabajo, es obligatorio y hay muchos ciclos que no tenemos ni una plaza para poder hacer las prácticas. Si no hacmeos las prácticas no podemos titular", ha denunciado.

"Aparte, sobre todo en rama sanitaria, donde más aprendemos, sobre todo en el trato con el paciente, que es muy importante, es en las FCTs. Toda la parte teórica sin la parte práctica se queda coja, porque yo puedo saber cómo aplicar, en mi caso, un tratamiento oncológico de teleterapia o de braquiterapia, pero si no tengo al paciente es complicado", ha añadido Barata.

En este sentido, el portavoz ha asegurado que esta situación ha transcendido a otras ramas de la FP, más allá de la sanitaria donde "es más acuciante el problema", como ciclos de Administración y Finanzas o de Educación Infantil que "no tienen prácticas". "Es un problema que se está extendiendo a todas las FP públicas", ha explicado.

Al grito de 'Nuestras prácticas no se venden' o 'Queremos estudiar con dignidad', los estudiantes concentrados frente a la Asamblea han denunciado "trato de favor" en la FP privada, "que sí cuenta con prácticas para concluir su formación académica debido a que se paga para que este alumnado pueda acceder a ellas".

Además, ha manifestado que se han llevado a cabo "coacciones" al alumnado de FP en algunos centros educativos de la capital para que "no acudan a estas movilizaciones, tildándolas de ilegales".

"Estamos expulsando al alumnado de la pública porque no puede cometer esa ilegalidad y ya no porque no pueda, sino porque es que la educación pública no funciona así. La educación pública y la sanidad pública tienen que trabajar siendo un servicio público", ha defendido Raúl Barata.

Entre las reivindicaciones, los estudiantes demandan más plazas en la Formación Profesional de Madrid. Asimismo, también exigen al Gobierno regional prácticas para todos los estudiantes de la FP pública, así como un decreto que garantice dichas prácticas a la actual ministra de Sanidad, Mónica García.

"Lo que pedimos es poder hacer nuestras prácticas poder seguir formándonos poder titular y poder trabajar los que queremos trabajar y sobre todo que puedan seguir estudiando los compañeros y las compañeras que quieren ir a medicina enfermería o a otras situaciones universitarias de la rama sanitaria", ha concluido el portavoz.

EL PSOE MUNICIPAL LLEVARÁ UNA PROPOSICIÓN AL PLENO DE CIBELES

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta movilización, convocada por el Sindicato de Estudiantes, ha estado presente la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que ha mostrado su apoyo al colectivo, y ha secundado sus reivindicaciones.

"Hoy lo que queremos es no solo sumarnos a esta reivindicación sino también anunciar que vamos a llevar una proposición al Pleno de Cibeles, porque son muchos los alumnos que se ven afectados por la falta de estas prácticas que deberían ser gratuitas en su formación y que esperamos que sea atendida por la Comunidad de Madrid, porque estamos hablando del futuro de los jóvenes", ha afirmado.

Maroto, ha tildado como "desmantelamiento de lo público" la situación que están atravesando los estudiantes de la Formación Profesional, "a favor de los intereses privados que no deberían ser el modelo de educación que se debería defender", al tiempo que ha afeado al Gobierno regional "no apostar por lo público".

La portavoz del PSOE en Cibeles ha reafirmado el apoyo de su formación al estudiantado de la rama sanitaria de la FP y sus movilizaciones, puesto que la educación pública "es hablar de igualdad de oportunidades, de ese ascensor social". "Es lamentable que no solo no tengan plaza sino que tengan que pagarla", ha aseverado Maroto.

"DIFICULTADES" EN LA ASIGNACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

Precisamente este martes, la Asamblea de Madrid ha acogido una sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades en la que la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de la Comunidad de Madrid, Luz Rodríguez, ha apuntado las "dificultades" en la asignación de prácticas que ha tenido tanto el incremento de la demanda de los estudios de FP como la reforma legal del Gobierno de España para obligar a los alumnos a cotizar por sus prácticas.

En cualquier caso, Rodríguez ha defendido el sistema de Formación Profesional de la Comunidad, "pionero" y "modelo para otras" autonomías por "su capacidad para crear empleo de calidad y transformar el sistema productivo regional".

Sin embargo, la diputada de Más Madrid Beatriz Borrás ha reclamado al Gobierno regional que "asegure" que el número de plazas de FP aprobadas cuente con la posibilidad, "por lo menos", de "acabar esos estudios", algo que pasa por la realización de prácticas.

En este sentido, el portavoz de la plataforma 'FP sin prácticas', Raúl Barata, ha afeado a Rodríguez sus palabras y las ha tildado de "vergüenza".

"No estamos pidiendo ni un trato de favor, ni un privilegio, derechos, derechos y defender la educación pública, que es la que nos garantiza que el hijo de la persona con menos recursos de este país pueda estudiar, pueda formarse y pueda llegar a hacer lo que él o ella quiera hacer cuando llegue la edad laboral", ha subrayado Barata.

El Sindicato de Estudiantes ha programado nuevas movilizaciones para este jueves en forma de nueva concentración frente a la Asamblea de Madrid a partir de las 9.30 horas.