Estudiantes pasan la noche en la UPF para protestar por la inacción en el conflicto palestino

30 estudiantes propalestinos pasarán la noche en el campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en protesta por la inacción de la universidad ante el conflicto en Palestina, según han explicado fuentes del Moviment Estudiantil de la UPF Ciutadella a Europa Press.

Este viernes está previsto que los estudiantes bloqueen los accesos del campus a partir de las 7.30 horas como respuesta de la "vergonzosa declaración del consejo de gobierno de la UPF del pasado 4 de mayo en relación con el genocidio de Gaza", y la universidad ha suspendido la actividad lectiva.

El consejo de gobierno de la UPF ha aprobado "no mantener relaciones institucionales o de cooperación con instituciones gubernamentales israelíes, ni tampoco con otras instituciones israelíes que no reclamen explícitamente un alto al fuego", pero los universitarios propalestinos se han mostrado contrarios a esta moción porque no la consideran suficiente.