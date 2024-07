Estudiantes lanzan un videojuego para personas con discapacidad auditiva con un protagonista que "ve el sonido"

Tres estudiantes de la escuela de arte y diseño Barreira A+D de València han desarrollado un videojuego cuya mecánica es accesible para jugadores con discapacidad auditiva, con el nombre 'To the deeper underground' y estética y temática trash.

No solo es que la mecánica sea accesible, sino que el juego está planteado desde la perspectiva de alguien que no escucha: la habilidad del protagonista es un sónar que permite ver en la oscuridad, así como ver el sonido en forma de ondas que emanan de los enemigos, explica el centro formativo.

El juego, creado por Juan Allen, Paula López y Pau Montserrat, transporta a una sociedad en la que la basura ha cobrado vida en forma de engendros mutantes y la corporación Biggie Wash Corporation se encarga de emplear mercenarios preparados para acabar con ellos.

Será Pickles, un hombre despreocupado al que solo le importan sus bocadillos de lomo y queso, el basurero guerrero a través del que los jugadores descubrirán qué se esconde en las alcantarillas de la ciudad.

'To the deeper underground', que estuvo disponible para ser probado en la primera edición del festival de videojuegos OWN València (antes DreamHack), se encuentra disponible para descarga gratuita a través de la web de Barreira A+D.