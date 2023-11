Estudiantes "alzan la voz" en València "contra el genocidio en Gaza": "Son hospitales, no bases militares"

Estudiantes se han manifestado este jueves en València en una nueva jornada de huelga y protestas convocada para expresar el rechazo de la comunidad educativa al "genocidio" en la Franja de Gaza y reclamar a los líderes mundiales que adopten medidas para detenerlo.

Sobre las 12.30 horas, la marcha, impulsada por el Sindicat d'Estudiants, ha partido de la Facultad de Historia para dirigirse hacia el centro de la ciudad tras una pancarta con el lema 'No es una guerra, es un genocidio. Solidaridad con el pueblo palestino'.

Además, los asistentes han coreado lemas como "Son hospitales, no bases militares", "Viva la lucha del pueblo palestino", "Dónde están, no se ven las sanciones a Israel" o "No son muertes son asesinatos".

Alba Ayoub, estudiante árabe de Derecho en la Universitat de València, ha explicado que los estudiantes se movilizan "por los crímenes de guerra que se están llevando a cabo contra el pueblo palestino, un estado que lleva oprimido desde 1948". "¿Cuanto tiempo vamos a seguir permitiendo que se sigan bombardeando hospitales con la excusa de que es defensa propia?", se ha preguntado la joven.

Otro estudiante, Carlos Cuñat, ha expresado su solidaridad con el pueblo palestino y ha solicitado al Gobierno español que "corte relaciones con Israel". "No nos sirven de nada solo palabras bonitas de que va a reconocer el Estado de Palestina", ha apostillado.

"NOS INDIGNA EN PRIMERA PERSONA"

El sindicato estudiantil ha elaborado un manifiesto en el que señala que "lo que está sucediendo en Palestina pasa a miles de kilómetros de aquí, pero nos hace daño e indigna en primera persona".

"La solidaridad internacionalista con el pueblo palestino se está extendiendo por todo el mundo, una solidaridad que no tiene nada que ver con apoyar en Hamás o al integrismo religioso. Un movimiento donde la juventud y la clase trabajadora estamos demostrando nuestra fuerza y que este es precisamente el único camino para frenar la masacre a Palestina.No podemos mirar hacia otro lado. No podemos hacer como si nada mientras asesinan nuestros hermanos y hermanas", concluye.