El estreno en España de 'Juniper', protagonizada por Charlotte Rampling, clausurará este sábado la 68 edición

La cinta es un relato intergeneracional con toques de humor negro sobre el amor, el duelo y la superación del dolor

'Juniper', la primera película como guionista y director del cineasta sudafricano Matthew Saville, clausurará este sábado, 28 de octubre, la 68 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), según ha avanzado este miércoles el festival.

Protagonizada por Charlotte Rampling, Márton Csókas, George Ferrier, Edith Poor, Cameron Carter-Chan, Carlos Muller, Tane Rolfe, Alexander Sharman, el filme se presenta como una proyección especial enmarcada en el festival vallisoletano en la que Sam, un adolescente autodestructivo es expulsado del colegio y se le pide que cuide a su peleona abuela alcohólica (Rampling) como castigo, momento en el que los disparatados momentos que viven juntos le cambian la vida.

Rampling representa el papel de una exfotógrafa de guerra con una gran hambre de vida y una sed irrefrenable de alcohol, por lo que Sam se empezará a sentir confrontado por el ingenio que le otorga la bebida y su descaro. El gran temperamento de ambos personajes desata una batalla por la supremacía que hace que Sam vuelva a aferrarse a la vida y Ruth pueda afrontar la muerte.

La cinta, de hora y media de duración, narra los desencuentros e incompatibilidades que presiden la obligada y tensa convivencia entre un joven depresivo y su abuela en un relato intergeneracional con toques de humor negro, y una Charlotte Rampling en estado de gracia, en el que la relación entre la abuela de armas tomar y el nieto atormentado y conflictivo terminará por abrir una puerta a la esperanza del encuentro y la complicidad entre ellos.

El amor, el duelo y la superación del dolor por la pérdida sobrevuelan este drama familiar en el que dos seres profundamente heridos y emocionalmente distantes pueden cambiar la vida del otro a pesar de todas las diferencias iniciales, aparentemente insalvables.

Matthew Saville, director que nació en Durban (Sudáfrica) y creció en una zona rural de Nueva Zelanda, tiene una larga trayectoria de 17 años como escritor, director y actor en el cine, el teatro y la televisión de Nueva Zelanda.

Sus créditos televisivos incluyen 'Super City', 'Aftershock', 'Go Girls', 'The Most Fun You Can Have Dying', 'Spartacus' y 'The Almighty Johnsons'. A lo largo de su carrera cinematográfica, ha trabajado en 'Scarfies', 'El señor de los anillos', 'Mi monstruo y yo' y 'Rage'.

Como guionista, ha escrito para 'Shortland Street', 'The Insiders Guide to Love', 'Hitch Hike' y 'Dive', que se estrenó en el Festival de Cine de Telluride y ganó el premio al mejor corto en el Festival de Cine Show Me Shorts en 2014.