Estrada avisa de que la CUP podría romper su acuerdo con ERC si "estabiliza" al Estado

Condiciona apoyar los Presupuestos a apostar por la confrontación: "Si no, que se busquen otros socios"

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha advertido a ERC del riesgo de que podría romper el acuerdo de gobernabilidad que firmaron si su voluntad es "estabilizar" el Estado y no apuesta por la vía de la confrontación que pactaron.

"Lo que no haremos es facilitar la gobernabilidad en Catalunya si lo que estamos haciendo es facilitar esta gobernabilidad para que se facilite la gobernabilidad en el Estado. No queremos ser muleta de este proceso de estabilización", ha destacado en una entrevista a Europa Press.

Aunque no da por cerrado el acuerdo, no le gusta por dónde se está avanzando, y ha añadido que lo que firmaron "no es un acuerdo de estabilidad de dos años" sino un documento que les compromete a dar estabilidad en la medida que se cumpla su contenido.

Según Estrada, habrá diferentes escenarios y situaciones que requerirán una evaluación continua de este acuerdo para ver si la CUP sigue facilitando la gobernabilidad a ERC y Junts, socios del Govern.

Ven pasos en la parte programática del acuerdo en materia de servicios públicos, derechos sociales, ambiental y laboral, pero les preocupa la vertiente estratégica del pacto, que preveía "un enfoque de legislatura de confrontación con el Estado, compatible con que ERC siguiera explorando su apuesta por la mesa de diálogo".

EL REY Y SÁNCHEZ

"No tienen mucha concordancia con este enfoque de confrontación las escenificaciones que hemos visto del presidente asistiendo a acontecimientos con la patronal española, el rey y con el presidente del Gobierno" en diferentes ocasiones, ha lamentado.

Así, considera que en las primeras oportunidades que ha habido para llevar a cabo "una confrontación, un choque de legitimidades o de soberanía con el Estado, no se ha producido", y ha puesto como ejemplo el apoyo in extremis de ERC al decreto ley de los interinos del Gobierno o la posición de los republicanos en materia de energías renovables.

CRÍTICAS A JUNTS

Más allá de ERC, Estrada ha asegurado que también les preocupa el papel de Junts, tras reprochar que les acusaran de llegar a un acuerdo flojo con los republicanos sobre autodeterminación y que ahora no hagan 'pinza' con su formación "para romper con este papel de estabilizador que puede tener ERC con el Gobierno".

Para Estrada, el apoyo de Junts a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona demuestra que, en la práctica, rehuyen de la confrontación y "se están poniendo bien en este papel de estabilizador del Gobierno, y, por tanto, del régimen del 78".

La diputada considera que el acuerdo de gobernabilidad es de mínimos, y que, si llega el momento en que tienen que "finiquitarlo", será una muy mala noticia para toda Catalunya.

"Significará que ni siquiera lo mínimo de lo mínimo es factible" en materia de derechos sociales, climático y de servicios públicos y para avanzar en el proceso independentista.

PRESUPUESTOS CATALANES

También ha condicionado el apoyo de la CUP a los Presupuestos catalanes de 2022 al enfoque que se dé a la legislatura y a los números que les presenten, pero ha dejado claro que no tienen obligación alguna de votar a favor.

Estrada ha explicado que podrán apoyar las cuentas si el Govern busca la confrontación con el Estado y el avance del proceso de independencia y si responde a las necesidades sociales y a la mejora de las condiciones materiales de la mayoría de la población: "Si es así, allí estaremos. Si es para hacer lo contrario, con nosotros no pueden contar. No queremos que cuenten con nosotros, que se busquen otros socios".

Sobre si están dispuestos a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo ha rechazado porque "significará tener un papel de facilitar la estabilidad del Estado".