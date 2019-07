Estos son los posibles pactos de gobierno en las diferentes comunidades autónomas

La investidura de Pedro Sánchez en julio parece cada vez más improbable después del fracaso de la negociación entre el candidato socialista y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que están más alejados que nunca y se acusan mutuamente de torpedear el diálogo.

La quinta reunión entre ambos desde las elecciones y la primera en la que supuestamente se iba a empezar a negociar programa, ha terminado con un durísimo cruce de reproches entre los dirigentes de uno y otro partido y sin visos, por el momento, de que se vaya a encauzar la situación.

Y vuelve a despertar el fantasma de una repetición electoral, que tendría lugar el 10 de noviembre.

En otro lugar, las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo dibujaron un mapa político que los partidos tendrán que gestionar para conformar los gobiernos en los diferentes territorios. En muchos de ellos, las alianzas entre las formaciones serán imprescindibles para consolidar ejecutivos, unas alianzas que dependen de cuestiones como la afinidad ideológica, los vetos cruzados, la idiosincrasia de cada comunidad o, incluso, los pactos a nivel estatal.

Para las comunidades autónomas, excepto para País Vasco, hay dos procesos posibles de investidura: una primera votación, donde gobernaría el que obtuviera la mayoría absoluta. De no obtener dicha mayoría, se haría una segunda votación, donde valdría una mayoría simple (más votos a favor que en contra).

Madrid

Madrid está de actualidad. La reunión a tres entre PP, Ciudadanos y Vox celebrada este martes en la Asamblea de Madrid ha concluido sin acuerdo por lo que este miércoles se celebrará un pleno de investidura sin candidato. Se comenzará a correr el reloj para la convocatoria de unas nuevas elecciones que finaliza el 10 de septiembre. Por su parte Monasterio por su parte ha considerado la reunión un "primer paso" para formar gobierno en Madrid en septiembre. Habrá que esperar.



Murcia

Misma situación que en Madrid, el bloqueo de Vox al pacto entre PP y Ciudadanos no ha permitido la investidura de López Miras como nuevo presidente de esta comunidad autónoma. Esta situación de bloqueo abre la puerta a una posible negociación entre PSOE y Ciudadanos, aunque desde la formación se sigue optando por el acuerdo con el Partido Popular para formar gobierno.

Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page fue investido el pasado fin de semana como nuevo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras ganar las elecciones con mayoría absoluta. Esta será la segunda legislatura con un gobierno socialista en esta comunidad autónoma. La anterior fue gobernada por el PSOE con el apoyo de Unidos Podemos, partido al que Page concedió una vicepresidencia para poder sacar adelante los Presupuestos Generales justo en el ecuador de dicho mandato.

Tras el resultado electoral del pasado mes de mayo, todas las fuerzas políticas perdieron representación en el Palacio de Fuensalida, salvo Ciudadanos que por primera vez ha conseguido tener un sillón en el pleno autonómico. Hay que destacar la dimisión de José Molina, líder y candidatos de Unidas Podemos y principal apoyo de Page los últimos cuatro años, que tras el varapalo electoral decidió presentar su dimisión, provocando una importante crisis en la formación morada de esta región.

Baleares

La socialista Francina Armengol fue investida como nueva presidenta en Baleares. PSIB, MÉS (autodenominados como eco-nacionalistas) y Unidas Podemos formalizaron su acuerdo programático para ungobierno que permitió revalidar el cargo a la socialista Francina Armengol. La propia Presidenta defendió este acuerdo como un "pacto de estabilidad" y "de cohesión" al "servicio de la gente".

El acuerdo, firmado junto al cabeza de lista de MÉS en las autonómicas, Miquel Ensenyat, y el candidato de Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, recoge que este nuevo Govern constará de once Consellerias además de la Presidencia, y que se crean dos secretarías autonómicas para promover la economía del conocimiento, sobre universidad e investigación, y para transparencia y mejora de la Administración Pública.

Melilla

Fue uno de los nombramientos más polémicos de las pasada elecciones. De Castro se convirtió en nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla tras presentarse por Ciudadanos y conseguir el apoyo de POSE y de Coalición por Melilla. La formación naranja fue la fuerza menos votada en esta ciudad, pero una suma suficiente junto a sus socios ha permitido a De Castro convertirse en presidente.

Cantabria

En Cantabria no había que ser un analista entendido para saber que Miguel Ángel Revilla volvería a liderar el Ejecutivo desde la misma noche electoral. Su formación, el Partido Regionalista de Cantabria, resultó vencedor de los comicios con catorce representantes en la Cámara Autonómica y que, sumado a los siete representantes logrados por el PSOE (tercera fuerza política), ha permitido reeditar el acuerdo de gobierno entre ambas fuerzas con mayoría absoluta, como ya sucedió tras las elecciones autonómicas de 2015. Un Gobierno bipartito, cuya presidencia la ostenta Revilla por cuarta vez en su trayectoria política, mientras que la vicepresidencia primera la ocupa el líder de los socialistas cántabros.

Además, este pacto a dos bandas garantiza el voto favorable del único diputado nacional del PRC, José María Mazón, a la investidura de Pedro Sánchez. Así las cosas, el Gobierno de Cantabria está compuesto por el presidente y cinco consejerías de color regionalista, mientras que la vicepresidencia y cuatro consejerías son para los socialistas.

Asturias

Las negociaciones entre el PSOE y Podemos para conformar una mayoría estable en la comunidad siguen abiertas. Entre ambas formaciones suman mayoría absoluta, con 24 de los 45 representantes con los que cuenta su Parlamento autonómico. La opción socialista, liderada por Adrián Barbón, fue la preferida por la mayoría de los asturianos, lo que les permitió obtener 20 diputados, el doble que los alcanzados por la segunda fuerza más votada, el PP. La formación morada por su parte se hizo con cuatro representantes en la Cámara. No se descarta la posibilidad de formar un Gobierno en coalición junto al resto de fuerzas de la izquierda asturiana, esto es Podemos e IU. De hecho, el PSOE espera alcanzar en las próximas horas un acuerdo de investidura en Asturias con IU, que obtuvo dos diputados.

La suma de las derechas no da como para plantear una alternativa de Gobierno, ya que entre PP, Ciudadanos, Vox y Foro Asturias apenas suman 19 escaños. El pleno con motivo de la elección del presidente comenzará este jueves.

Aragón

El panorama está muy abierto en Aragón. El PSOE obtuvo el rápido respaldo del PAR (Partido Aragonés), lo que cerró la puerta a un pacto de derechas entre esta última fuerza con PP, Ciudadanos y Vox, que hubieran sumado mayoría absoluta. No obstante, los socialistas, que fueron la fuerza más votada, no ha logrado recabar hasta ahora el apoyo del resto de partidos de la izquierda, especialmente de Podemos, que son decisivos para que Javier Lambán revalide la presidencia del Ejecutivo aragonés. A día de hoy, las negociaciones están en punto muerto por las exigencias de cargos planteadas por la formación morada. Una demanda que el PSOE difícilmente podría satisfacer, ya que el pacto sellado con el PAR no contemplaba esta opción. Las otras dos fuerzas a la izquierda en el espectro político, Chunta e IU, se han sumado al acuerdo entre socialistas y el Partido Aragonés.

Mientras se aclara el panorama, el reloj sigue corriendo. El plazo para investir al nuevo presidente concluye el 20 de agosto. De no haber sido investido para entonces se tendrán que convocar elecciones.

Navarra

La situación en la comunidad foral es complicada. La composición de la cámara autonómica quedó en dos bloques. Por un lado se encontraba la coalición de partidos liderada por Unión del Pueblo Navarro (UPN), a la que se adhirieron el PP y Ciudadanos. Navarra Suma, nombre que dieron a la lista presentada, consiguió 19 escaños, quedándose a 7 de la mayoría absoluta.

El otro bloque resultante de los comicios en Navarra fue el de la Izquierda nacionalista y Podemos. El PSOE quedó entre medias con 11 escaños, Geroa Bai 9, EH Bildu 8, Podemos 2 e Izquierda – Ezkerra 1. Los socialistas, liderados por María Chivite, han recibido presiones de todos los lados, para finalmente firmar un acuerdo programático con los nacionalistas y Podemos. El acuerdo incluía puntos relativos a fomentar el euskera, transferir competencias o incluso acabar con la escuela concertada en la comunidad. En los últimos días Chivite ha tanteado la opción de buscar la abstención de Navarra Suma para no depender de los votos de Bildu, pero Geroa Bai ya ha lanzado un aviso y lo más probable es que acabe gobernando apoyada por la izquierda 'abertzale'.

La Rioja

En la comunidad de La Rioja ha ocurrido un cambio histórico. Desde 1995 lleva gobernando el Partido Popular, de la mano del actual senador Pedro Sanz y ya en esta última legislatura, por parte de José Ignacio Ceniceros. Sanz tuvo que abandonar su cargo por la presión de Ciudadanos. En esta cita electoral, es el grupo popular el que deberá abandonar el gobierno que ostentaba desde hace 24 años.

Todo se decidirá por 1 escaño y es que la mayoría absoluta de la cámara riojana está en 17 y la suma de PP y Ciudadanos da 16. PSOE y la coalición entre Unidas Podemos e Izquierda Unida sí que llega a los 17 escaños. En esta comunidad los 7.000 votos del Partido Riojano y los 6.000 de Vox se han perdido al no conseguir representación. El próximo 15 de julio se presentará a la investidura Concha Andreu, que se convertiría en la primera mujer en presidir la comunidad. La incógnita está en la coalición UP-IU, que saltó por los aires al exigir Podemos entrar en el gobierno riojano.

Canaria

En el archipiélago canario se ha convocado para los días 11 y 12 de julio el pleno de investidura. Los votos de PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera suman los 37 diputados necesarios para investir a Ángel Víctor Torres como presidente. De esta forma el candidato del partido socialista acabaría con 26 años de gobierno de Coalición Canaria. Ángel Víctor Torres tendrá que lidiar con una oposición formada por PP, Ciudadanos y Coalición Canaria.

Castilla y León

Este mismo martes ha sido investido Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León con el apoyo de Ciudadanos. Parece evidente que el candidato del Partido Popular terminaría recibiendo el apoyo del partido naranja. Francisco Igea (Cs) realmente amenazaba con la sorpresa. En el mes de junio, a un mes de la cita electoral, el ganador de las polémicas primarias de Ciudadanos aseguraba que apoyarían a la formación que mejor programa planteara, amenazando con respaldar al PSOE.

Ceuta

El popular Juan Jesús Vivas consiguió ser presidente de la ciudad autónoma de Ceuta por quinta vez consecutiva después de ser el candidato más votado. El PSOE no se presentó y sí lo hizo Vox, pero solo con seis escaños y sin ningún apoyo del resto de partidos, socialistas, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Caballas votaron en blanco.

Extremadura

Guillermo Fernández Vara fue investido presidente de Extremadura por tercera vez gracias a haber conseguido la mayoría absoluta en las elecciones, 34 escaños de los 65 de la cámara extremeña. Curioso es la abstención de Ciudadanos sabiendo que los votos de sus seis parlamentarios era irrelevante. También se abstuvieron los cuatro parlamentarios de Unidas por Extremadura, mientras que los 20 diputados populares votaron en contra.