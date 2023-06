Estos son los falsos mitos del uso de la vitamina C en verano

MADRID, 16 (CHANCE)

La hidratación es clave en los meses estivales ya que las altas temperaturas pueden hacer que perdamos gran cantidad de agua y que se reduzca la humedad en nuestra piel, por eso es importante escoger los productos más aptos para estas fechas. Como viene siendo costumbre, existen falsos mitos alrededor de algunos tratamientos que hacen que tengamos aún más dudas... ¿es conveniente la vitamina C en estos meses?

Algunos de estos bulos aseguran que la vitamina C no es aconsejable para el verano porque provoca manchas, pero no es cierto. Según el director Técnico Global Biograph, Sergio Navarro, su poder antioxidante protege la piel de la oxidación producida por los radicales libres de los rayos Ultra Violetas.

LA VITAMINA C PUEDE CONVERTIRSE EN NUESTRA MEJOR ALIADA

La hidratación es fundamental a la hora de cuidar la piel en los meses de verano: Necesitamos preservar la barrera cutánea para proteger la piel de rostro de las agresiones externas como los rayos solares o la contaminación, por lo que la vitamina C puede convertirse en la mejor aliada.

Según el director Técnico Global Biograph "la vitamina C no provoca manchas en la piel, al contrario, ayuda a corregir e igualar el tono, aunque sí es recomendable utilizar un exfoliante una vez a la semana para mantener limpios los poros y utilizar una buena protección solar" aunque es "cierto que se oxida en contacto con la luz solar, aplicada en la piel no provoca manchas, por lo tanto, se puede usar en verano". De hecho, este tratamiento puede ayudarte a prevenir el envejecimiento prematuro, según los especialistas.

MUY ACONSEJABLE PARA PIELES CON ACNÉ

Otro de los falsos mitos es que no es recomendable para pieles grasas porque puede acumularse en los poros de la piel, pero lo cierto es que si la piel se limpia bien "no aparecen los puntos negros por oxidación de la vitamina C acumulada en ellos", explica el especialista. Además, "con el acné es muy recomendable porque tiene propiedades antiinflamatorias que reducen el sebo fácil y minimizan la apariencia del poro", además de que es antiséptica.

Por último, cabe destacar que tampoco irrita la piel "excepto en personas alérgicas a este compuesto o aquellas que tienen el cutis muy sensible y con tendencia a la cuperosis" nos confirma. Por tanto, ¿qué productos debemos utilizar este verano?

MEJORA TU PIEL ESTE VERANO GRACIAS A LA VITAMINA C

Acquagraph Vitamin C antiox booster puede ayudarte a mejorar tu piel, ya que se trata de un serum con grafeno de grado médico, extracto biológico de microalgas rojas y vitamina C encapsulada, que contribuye a mantener su eficacia durante más tiempo.

Este producto tiene una potente acción hidratante a tres niveles que acabará con todas tus preocupaciones: aporta hidratación, disminuye la pérdida trans-epidérmica de agua e inhibe la degradación del ácido hialurónico propio de la piel. Además, tiene una gran eficacia antioxidante gracias al extracto biológico de microalgas rojas altamente concentrado, reforzado con vitamina C.

Para aumentar su eficacia te recomendamos limpiar bien la piel antes de su uso y utilizarlo después de aplicar Aquagraph Advance Serum. Aunque se puede utilizar por la mañana y por la noche, es conveniente aplicarlo al levantarnos ya que protege de los radicales libres formados durante el día como consecuencia de la radiación solar y la exposición a agentes externos nocivos.

Tal y como asegura Sergio Navarro, es perfecto para "pieles jóvenes e incluso grasas con tendencia tendencia acneica porque además de hidratar, ejerce una acción sebo-reguladora y calmante". También lo es para pieles maduras, ya que tiene "una gran eficacia antioxidante gracias a la alta concentración el extracto de microalgas rojas y combate los signos de la edad y las pigmentaciones causadas por el photoaging, además de poseer una acción reafirmante e hidratante que nos ayuda a combatir las arrugas y las líneas de expresión". Sin duda, una solución perfecta para pieles femeninas y masculinas.