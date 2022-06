Esteban (PNV): Tenemos que ver la letra pequeña del decreto anticrisis

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha comentado sobre el decreto anticrisis aprobado ayer por el Gobierno que "más allá de grandes anuncios, tenemos que ver la letra pequeña del decreto y el efecto que algunas de las medidas pueden tener".

En una entrevista en "Deia", Esteban ha opinado que el decreto "era casi obligado. Lo preocupante es que lo tengan que hacer. Yo ya dije hace tres meses cuando se aprobó el decreto que, si llegábamos a julio en una situación económica parecida y había que prorrogar las medidas, malo, porque son medidas puntuales".

"Hay que pensar en medidas estructurales. Quizás hay que prolongar algunas medidas, no digo que no, pero es un agujero al Presupuesto y no sabemos cuándo acabará la guerra en Ucrania", ha subrayado.

Según Esteban, las medidas no se han negociado con el PNV, al que se envió un documento el jueves por la noche: "Van por libre. Tiran para adelante y confían en que no te opongas a las medidas. No es buena dinámica".

Sobre la rebaja del IVA de la luz de un 5%, ha comentado que "está bien, a algunas familias puede que les alivie un poquito, pero de media supone cinco o seis euros. No creo que sea la solución. Hay que contemplar el problema de manera más estructural. Para mí, la solución es la reforma integral del mercado eléctrico, de la que ya habla Von der Leyen" (la presidenta de la Comisión Europea).

Respecto a la tasa a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, Esteban ha dicho que "la coyuntura actual tiene que ser asumida con costes por todas las partes, empezando por las eléctricas. Lo que en ningún caso puede suceder es que este tributo acabe siendo absorbido por el mercado y sufragado por las familias y por la industria, ni que produzca otros efectos en cascada que sean contraproducentes. Veremos qué es lo que presentan en el Congreso".