Esteban (PNV) cree que se está "en una dinámica de americanización" con el recurso continuo de los tribunales

Dice que los que votaron en contra de la retirada de medallas a Billy El Niño, Vox y UPN, consideran que el régimen franquista fue legítimo

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que la política española ha entrado "en una dinámica de americanización", con el recurso continuo de los tribunales para lograr aquello que no se consigue en el Parlamento.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que le sorprende que "se esté entrando en una dinámica de americanización", en alusión al dicho de que en EE.UU. "todo se recurre".

En su opinión, ahora todavía está más generalizado que antes el proceso de "judicializar la política". "Yo no digo que algunos determinados hechos o realidades no se puedan plantear ante los tribunales, pero da la impresión de que lo que no se puede conseguir en el Parlamento, se quiere conseguir a través de los tribunales. Eso no va a contribuir a aclarar las cosas y puede embarrar el clima político", ha advertido.

BILLY EL NIÑO

El dirigente jeltzale se ha referido también a la aprobación en pleno de la Cámara baja de la retirada de las medallas al ex policía franquista acusado de torturas Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, con la abstención del PP, y los votos en contra de Vox, de UPN y del diputado popular Adolfo Suárez Illana, que rompió la disciplina de voto.

"Es indudable que hay gente en el Parlamento que entiende que el régimen franquista era legítimo y que ha sido una fase más de España, y que determinadas actividades de policías, etc, eran en defensa del estado, del país, etc. Eso es inaceptable, más cuando estamos hablando de derechos humanos", ha añadido.

A su juicio, "hay un grupo de gente amplio de la sociedad española que lo piensa", y también en las Cortes Generales existen representantes que están a favor de la dictadura de Franco. "¿Ha visto a Vox decir algo en contra?, ¿Ha visto banderas con el águila en las manifestaciones de Vox?, pues sí", ha añadido.

UPN

También ha recordado que UPN "viene de donde viene y qué representa", porque "es heredera de una tradición, de una visión carlista", fusionada después luego, "con el bando en el que se posicionaron en la guerra", en alusión a los franquistas.

"Es un mar de contradicciones, tiene siempre en la boca el tema de la foralidad, pero cada vez que se consigue algo para Navarra y lo hace el PNV, se encabritan, les parece muy mal y están en contra", ha añadido.

Por ello, ha manifestado que de estos temas como el de Billy el Niño "no quiere oír hablar porque, seguramente, muchas de las generaciones del mundo sociológico de UPN son gente que se alinearon en el bando" de Franco durante la guerra civil, y esta "todavía pesa mucho en la sociedad española y en la vasca también". "Que UPN votara lo que votara, a mí no me extraña. ¿Qué pensamos, que es un partido de centro progresista?, pues no, ya sabemos lo que es", ha añadido.

A su juicio, a los que votaron en contra de la retirada de medallas a Billy el Niño "no es molestaban determinadas actitudes contra los derechos humanos de la dictadura y tampoco consideran ilegítimo el régimen franquista".