Esteban (PNV) cree difícil defender esta legislatura la autodeterminación, pero sí la plurinacionalidad

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PNV a la Cámara baja por Vizcaya, Aitor Esteban, cree "difícil" que se pueda defender en esta legislatura el derecho de autodeterminación, pero sí la plurinacionalidad del Estado. Por ello, su objetivo es defender el autogobierno vasco, frente "a los ataques" que pueden venir de un Gobierno de la derecha, pero también de una alianza entre PSOE y Ciudadanos, además del cumplimiento del calendario de transferencias a Euskadi.

También se ha referido al nuevo estatus para Euskadi, cuyo texto articulado están redactando expertos jurídicos, aunque se desconoce qué recorrido tendrá en el Parlamento Vasco y, posteriormente, en las Cortes Generales, y ha apuntado que, si la Cámara autonómica llega a aprobarlo, será "un mandato" para el PNV y lo defenderá "con uñas y dientes".

Esteban ha presentado este miércoles, en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, el programa electoral de la formación jeltzale para el Congreso y Senado de cara a las elecciones generales, junto a los candidatos a la Cámara baja por Álava y Guipúzcoa, Mikel Legarda y Joseba Agirretxea, respectivamente, y las aspirantes a la Cámara alta por territorio alavés, vizcaíno y guipuzcoano, Almudena Otaola, Nerea Ahedo y Maribel Vaquero.

El dirigente jeltzale ve "complicado" que en esta legislatura se pueda pedir el derecho de autodeterminación y ha emplazado a ser "realista". A su juicio, los cuatro próximos años van a "ser complicados" y lo que observa es "que va a haber un ataque al autogobierno".

"LA TORTUGA, COMO LAS LEGIONES ROMANAS"

"Espero que no tengamos que hacer la tortuga, como las legiones romanas, a ver lo que cae de un lado y de otro, porque, depende de las mayorías que haya, podría ser. Y no hablo solo de una mayoría de los tres partidos de la derecha. No me haría ninguna gracia una mayoría entre el PSOE y Ciudadanos, con el discurso que está llevando Cs, y parte del PSOE también, en algunos temas", ha añadido.

Por ello, ha afirmado que su primer objetivo es la defensa del autogobierno, y en segundo lugar, el cumplimiento del calendario de transferencias a Euskadi. En todo caso, ha explicado que, "a partir de ahí, si se abre alguna ventana de oportunidad" para ampliar el autogobierno, la aprovecharán.

"Veo muchos nubarrones para la próxima legislatura. Ya veremos qué es lo que sucede, pero nosotros lo que sí tenemos claro es que la solución tiene que venir del diálogo y, a partir del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Hay lugares en los que se sienten naciones diferentes y son naciones diferentes, Euskadi y Cataluña, afrontémoslo", ha apuntado.

Por ello, como ha hecho hasta ahora, defenderá que "Euskadi es una nación", pero ha explicado que también hay "una sociedad plural dentro de Euskadi". "Lo que haremos es navegar, como siempre hemos sabido navegar. Si se pueden desplegar las velas, se despliegan y, si no, se navega de bolina. Lo importante es no volver a puerto e ir capeando las malas situaciones y aprovechar las nuevas, sin perder el rumbo. Y, a partir de ahí, hacer política", ha asegurado.