Esteban (PNV) confía en que Sánchez sea "inteligente" para pactar los presupuestos porque sería "un suicidio" no hacerlo

Avanza que el grupo jeltzale ya está hablando con el Gobierno sobre las cuentas pero todavía no tiene nada cerrado y "queda un buen trecho"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha confiado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea "suficientemente inteligente" para pactar con sus posibles socios parlamentarios los presupuestos porque "si no los ha pactado antes, desde luego es un suicidio mandarlos, porque al final todo esto calienta el ambiente".

Esteban, que ha participado este sábado en un acto sobre transferencias en Irun (Gipuzkoa), preguntado por si el acuerdo sobre la Ley de Amnistía ha allanado el camino para poder aprobar los presupuestos, ha considerado que "sin ese acuerdo probablemente la legislatura habría naufragado a tenor de cómo se ha manifestado Junts".

El diputado jeltzale ha incidido en la importancia que tienen los presupuestos y ha manifestado no saber "qué intención va a tener al final el Gobierno, si va a ser presentarlos ahora o va a ser ya de cara al año 2025".

A su juicio, "eso sí es clave porque verdaderamente si se le quiere dar una continuidad a la legislatura, eso es necesario". "Y ahí se necesitan los votos de todos y tendremos todos que negociar y ponernos de acuerdo", ha advertido.

Tras avanzar que el grupo del PNV ya está hablando con el Gobierno sobre ello, Esteban ha asegurado que "todavía no tenemos nada cerrado y nos queda un buen trecho". Por ello, ha insistido en que lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que hacer es "ser consciente de que debería llevar las cosas bastante atadas, ver cómo está con unos grupos y otros y en el momento que tenga seguridad lanzarlo".

"No por mucho correr, la cosa va a salir mejor. Al revés, quizás podría ser un error, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas", ha señalado.

Respecto a la afirmación de Sánchez de que la legislatura se va a prolongar cuatro años, el portavoz del PNV ha afirmado que "yo si estuviera en su lugar, también lo diría. Si eres el presidente de un Gobierno, tienes que lanzar ese mensaje".

No obstante, ha reiterado que "hay una serie de hitos que hay que superar. A mí me parece que este de los presupuestos es muy importante y eso marcará una continuidad de la legislatura o no". "Luego ya veremos, porque esto es muy largo, son cuatro años, cómo evolucionan las cosas porque va a haber factores que en estos momentos ni sospechamos que puedan complicar la legislatura", ha agregado.

Así, ha insistido en que hay que ir "paso a paso y ahora lo importante son los presupuestos". De este modo, Aitor Esteban se ha mostrado convencido de que si el Ejecutivo de Podemos y Sumar saca adelante unas cuentas, "probablemente, lo que tengamos son dos años de legislatura".

"Eso sí, el Gobierno tiene que ser lo suficientemente inteligente como para no complicarla mandando mil proyectos de ley en los que pueda haber diferencias entre sus posibles socios parlamentarios", ha opinado.

De este modo, el portavoz jeltzale ha confiado en que Sánchez sea "suficientemente inteligente" porque "si no los ha pactado antes, desde luego es un suicidio mandarlos, porque al final todo esto calienta el ambiente".

"Teniendo su presupuesto tendrá esos dos años, luego tres, cuatro, ahí hasta a saber yo. Esta legislatura es complicada y la pregunta es ¿usted pondría la mano en el fuego porque dura cuatro años? No ¿Apostaría al cien por cien que no dura cuatro años? Pues tampoco, pero es una legislatura complicada", ha concluido.